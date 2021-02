En CDMX no se ha detectado ninguna nueva variante de covid-19: Oliva López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Ciudad de México no se ha detectado hasta ahora ninguna nueva cepa o variante de covid-19, aunque constantemente se analizan las muestras tomadas en las pruebas, informó la secretaria de Salud del gobierno capitalino (Sedesa), Oliva López.

“El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) muestrea y, sobre todo, ha estado orientando a estas variantes sudafricana, brasileña e inglesa, que han identificado circulando en el país, específicamente en el estado de Jalisco”, aseguró en videoconferencia.

Pero, aclaró, “en la Ciudad de México no las han identificado de las muestras que se analizan, no se han identificado estas variantes”. Sin embargo, explicó que no todas las pruebas son analizadas, pues se requiere de un proceso especializado hecho por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

López Arellano señaló que el monitoreo es permanente y en comunicación constante con la Secretaría de Salud federal. Y en caso de que se identifique alguna variante, abundó, las medidas preventivas son las mismas: uso de cubrebocas, sana distancia, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial y evitar lugares cerrados.