"Espere su turno", pide la Ssa a quienes alzan la mano para la vacuna

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Hasta la fecha tenemos cinco vacunas disponibles en el país para vacunar al menos al 70% de la población para lograr la inmunidad de grupo contra el virus SARS-CoV-2 causante de covid-19, reconoció el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá.

“En total, habrá 106 millones de dosis entre febrero y mayo. Espere su turno, el orden nos va a rendir frutos y todos y todas las personas vamos a recibir en el momento que nos corresponda nuestra dosis”, confirmó en la conferencia de prensa vespertina sobre la pandemia en el país.

“Nezahualcóyotl está levantando la mano, León, Guanajuato está levantando la mano, Monterrey, Nuevo León está levantando la mano, Tijuana, Baja California, está levantando la mano, Silao, Guanajuato, está levantando la mano. Todo el país está levantando la mano.

“Eso quiere decir que todos los que levantamos la mano, también los que vivimos en Azcapotzalco, aunque no sea adulto mayor también levanto la mano ¿y qué creen?, me va a tocar, me va a tocar en el momento en que me toque”, remarcó el funcionario al reiterar el llamado a tener paciencia.

De las 3 millones 39 mil 625 dosis de vacuna que hay disponibles, de la Pfizer y BioNTech hay un millón 769 mil 625 dosis; de AstraZeneca, 870 mil; de SinoVac, 200 mil, y de Sputnik V 200 mil. El 75 por ciento ya han sido aplicadas.

Respecto a la Política Nacional de Vacunación, informó que hoy 26 de febrero se aplicaron 127 mil 922 dosis. El acumulado es de 2 millones 271 mil 32 dosis, con un porcentaje de pérdida de mil 716, es decir, menos del 1%

“Esto es algo importante porque el porcentaje de pérdidas en años anteriores, con otro tipo de vacunas, ha sido inclusive cercano al 20%”

Hasta este día, en México se han suministrado un total de dos millones 271 mil 32 dosis de #Vacunas contra #COVID19, que representan un avance del 75% de aplicación, de los tres millones 39 mil 625 dosis recibidas. #VacunaUniversalYGratuita pic.twitter.com/8maP2rA43O — SALUD México (@SSalud_mx) February 27, 2021

La vigilancia a los Eventos Supuestamente Atribuibles a las Vacunas y la Inmunización (ESAVIs) llegó a los 9 mil 72 casos, de los cuales 52 se reportaron como grave y 9 siguen hospitalizados. Son 8 mil 809 por la vacuna de Pfizer y BioNTech, 263 por AstraZeneca y cero con SinoVac y Sputnik V.

“El sábado 27 de febrero recibiremos 800 mil dosis de la vacuna SinoVac y el martes 2 de marzo 852 mil 150 de Pfizer y BioNTech. Esto si no existe ningún otro elemento fuera del control del gobierno mexicano o del propio laboratorio como fue en su momento el retraso por tres semanas.”

Respecto a por qué están llevando cierta vacuna de cierta farmacéutica a un municipio y a otra en otro lugar, comentó qué estados y municipios están levantando la mano para recibir la vacuna y por eso se están repartiendo, pues el final es lograr la protección contra Covid-19.

“¿Por cuál vacuna nos incluiríamos? Yo diría que por el grado de uso de emergencia que tienen las vacunas los propios laboratorios tienen la obligación de dar seguimiento, así como nosotros tenemos la obligación de hacer la vigilancia epidemiológica de los ESAVI para actualizar los perfiles de seguridad de esas vacunas y de todos los medicamentos, como debería de ser.”

También los laboratorios tienen la obligación de hacer un análisis posterior sobre la efectividad de las vacunas.

"Un malandrín"

Asimismo, consideró que existe la necesidad de crear una campaña de información para comunicar la seguridad de las vacunas y asegurarle a la población que las que se están aplicando tienen un perfil de eficacia correctos para inocular a la gente.

“Eso lo que significa, señor, señora, es que la vacuna que le van a aplicar a su mamá, a su papá o a usted misma que ya cumplió más de 60 años es una buena vacuna, que le va a brindar beneficios, protección contra la enfermedad y que el mayor de los daños que le pudiera generar como los vimos en los ESAVI son dolor donde le aplicaron su inyección, en el brazo.

“Ese malestar general, que le durará uno o dos días, lo que le va a brindar es protección para que usted tenga alguno de los beneficios de la vacuna”, indicó.

“Uno, puede evitar por completo la infección. Si no evita por completo la infección, evitará que se complique y que muera. Entonces la vacuna para eso sirve, lo que hace es despertar una respuesta inmunológica”, expuso, y luego ejemplificó:

“Es algo así como presentarle a nuestro cuerpo la fotografía de un malandrín que nos quiere hacer daño y entonces le metemos esa foto a nuestro cuerpo. Nuestras células agarran la foto y le sacan copias, y la reparten en todo el cuerpo. Entonces en todo el cuerpo nos empiezan a decir: ‘Mira, aquí está el malandrín que te quiere hacer daño, entonces cuando lo veas, dale con todo’”. Para eso sirven las vacunas”, concluyó.

Sobre la salud del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, Cortés Alcalá fue muy prudente al mencionar que su equipo está en contacto directo, que está mejor, recuperándose; seguro está viendo la conferencia y le enviaba muchos saludos, dijo.