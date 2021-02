López Obrador ofrece a la Guardia Nacional para proteger a candidatos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Guardia Nacional (GN) podrán resguardar a candidatos a cargos de elección popular en zonas peligrosas del país, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que está consciente de los riesgos que existen en regiones de México y adelantó que, en el tema de la seguridad, se va a coordinar con los gobernadores para la protección de candidatos.

“Estarán protegidos, no están solos; si lo solicitan los gobiernos estatales, va a participar la Guardia Nacional en apoyo de candidatos, no en todo México, sino en algunas regiones y estados. No podemos hacernos de la vista gorda”, expresó el mandatario.

En la conferencia mañanera, AMLO aseguró que los grupos criminales y la delincuencia de cuello blanco no solo exigen cuotas a los gobiernos locales, sino también a los candidatos.

“El crimen organizado pone a candidatos como si fuera partido, además a la mala. Hacían trampa entre partidos y ahí estaba, pero en el caso del partido del crimen organizado es, va a ser este y tú no te metas, ni tú o si te metes, no hagas campaña, te desapareces y atente a las consecuencias”, indicó.

Luego, informó que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, anunció su respaldo al llamado a no intervenir en el proceso electoral y evitar que lleguen cargos de poder político, candidatos vinculados con la delincuencia.