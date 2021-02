Nosotros no nos inmiscuimos en sus asuntos: AMLO ante llamado de EU a la libre inversión de energía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la repasada a propios y extraños que dio esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera, el gobierno de Estados Unidos no se salvó.

Luego de que ayer el Departamento de Estado del vecino país del norte urgiera a la administración lópezobradorista a proveer un ambiente propicio a la inversión libre en el sector energético mexicano, así como a escuchar las preocupaciones de las empresas privadas, el mandatario tabasqueño pidió respeto y mantenerse al margen en dicho tema.

“Ellos opinan que nosotros debemos actuar de una forma, está bien, para garantizar la libertad de expresión, es un principio universal, pero debemos respetar”, subrayó.

Y abonó:

“En esta materia del manejo de la política eléctrica no es contradecirme y entrometerme, pero ahora que tuvieron el problema de las heladas en Texas se dio a conocer que no funciona bien la política energética que se aplica por lo menos en ese estado y otros estados de la Unión Americana, pero eso ya no me corresponde a mí”, argumentó.

López Obrador recordó que “somos libres y soberanos, somos independientes, entonces nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos, no nos metemos, y de ninguna nación del mundo porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos, además sería violatorio de la Constitución”.

Además, sostuvo que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica permitirá fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

“Sé que a algunos no les gusta que quisieran poner a la CFE en el mismo nivel de Iberdrola, pero no es lo mismo. No se puede poner igual a PEMEX que a Shell. La historia de PEMEX y la CFE nos indica que son empresas del pueblo de México y necesitamos fortalecer a estas empresas ara ser independientes”, enfatizó el mandatario nacional.

López Obrador apuntó que esta reforma al sector eléctrico “va a ayudar mucho porque nos da seguridad de que no van a haber apagones, no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica […] se acaban los gasolinazos”.