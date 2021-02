Piden a la Unesco investigación "exhaustiva" sobre acusaciones de acoso contra Andrés Roemer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El día de ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recibió una carta suscrita por la directora de Fábrica Escena y docente del INBAL, Itzel Schnaas, con una puntual petición: “investigar de manera exhaustiva” las acusaciones de abuso sexual que involucran a Andrés Roemer, quien hasta hace unos días fungía como “Embajador de Buena Voluntad para el cambio social y la libre circulación del conocimiento” de ese organismo.

La académica poblana Rosa María Lechuga fue la encargada de llevar a la misma sede de la Unesco en París la carta escrita por Schnaas, una de las 10 mujeres que hasta ahora han denunciado públicamente los abusos de los que fueron víctimas por Roemer. De dichos testimoniales, dos de ellos ya se tradujeron en denuncias penales formales en la Fiscalía de Justicia de la CDMX.

De acuerdo con la información difundida en el portal Aristegui Noticias, Lechuga pidió, además, que se continúe con la “investigación por violencia sexual” contra Roemer, “quien ha sido señalado por más de 10 mujeres”.

En la carta, dirigida a Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, Iztel Schnaas le señala que recurre a ella y a la organización “pidiendo auxilio”.

Denuncia que Roemer utilizó el nombramiento que le hizo la organización como “Embajador de Buena Voluntad para el cambio social y la libre circulación del conocimiento”, para “empoderarse ante mujeres, ofrecer trabajo, intimidad y violentar”.

Asegura que ha buscado durante un año, en una labor “gigantesca”, construir un espacio donde poder denunciar, por lo que solicita a la Unesco que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de abuso sexual que hoy rodean al doctor Andrés Roemer.

Schnaas menciona el proceso al que se sometió el año pasado en la Unidad de Género de Grupo Salinas -al que está vinculado laboralmente Roemer- y que le permitió comenzar un proceso de denuncia que derivó en el video publicado el pasado 16 de febrero, donde narra la “profunda violencia” con la que el académico la intimidó.

“Hoy, muchas mujeres alzan la voz. No estamos frente a una situación menor, necesitamos que instancias mayores nos acojan. Recurro a usted pidiendo que institucionalmente me pongan en contacto con la Unidad de Género y me sometan a los protocolos designados, para darle continuidad a la investigación de una voz que hoy no puede acallarse”, señala.