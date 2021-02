Nay Salvatori denuncia agresión; en las redes no le creen y la apodan #LadyMontajes

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La polémica diputada federal de Morena –antes del Partido Encuentro Social (PES)– Nayeli Salvatori Bojalil, fue ahora bautizada como #LadyMontajes porque supuestamente la agredieron aventándole harina en el rostro en una transmisión en vivo, cerca de la pirámide de Cholula, Puebla.

La diputada del distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula, Puebla, denunció en sus redes sociales que fue agredida por personas que le aventaron una cubetada de harina mientras hacía una transmisión en su cuenta de Teitter @naysalvatori.

Cuando se va el vehículo, ella sin dejar de mirar a la cámara, muestra el rostro lleno de harina y quejidos y dice palabras inteligibles. De pronto se escucha:

“No se vale que hagan este tipo de cosas y esto fue planeado porque, puta madre, perdón es que estoy muy llena de rabia porque la gente, nos citaron acá y se me hizo raro porque no es una zona concurrida y todo fue planeado, vean cómo dejaron, pasaron, nos aventaron tierra, harina, nos insultaron.

“Esto está cabrón, no se vale que nos hagan este tipo de cosas. Estoy bien. No se vale que hagan este tipo de cosas, que falten al respeto, que la gente siga abusando, insultando y decir: ‘puta’. Ese tipo de cosas no se vale. Vean su desmadrito. Pasaron nada más a aventar”, dijo entre sollozos y sin soltar la cámara y el video que duró 1:57 minutos.

A las 5:56 pm del 26 de febrero publicó el video con el mensaje: “Es una lástima! Pero eso no me va a detener.”

Y @NaySalvatori Diputada Federal es agredida en las inmediaciones de la pirámide de #Cholula un par de personas le aventaron harina y tierra mientras realizaba una transmisión.



Condenamos totalmente la violencia de la que fue objeto #NaySalvatori no hay justificación. pic.twitter.com/gLK3PDCzW2 — Victor Cabrera (@victorcabreramx) February 27, 2021

A las 6:03 escribió: “Estamos buscando a los responsables, para los que se alegran o creen que fue montado solo les mando bendiciones que claro las necesitan y quienes me hicieron eso recuerden que todo es paga y se llama karma.

Estamos buscando a los responsables, para los q se alegran o creen q fue montado solo les mando bendiciones que claro las necesitan y quienes me hicieron eso recuerden que todo se paga y se llama karma. https://t.co/Ub2aM6S7ph — Nay Salvatori (@Naysalvatori) February 27, 2021

Unos minutos después anunció que iría a denunciar los hechos.

Para las 11:51 pm del 26 de febrero ya lo tenía claro: “Y ya soy tendencia, me llaman #LadyMontajes ahora si comienzo a pensar que este ataque si fue electoral, es la misma dinámica, polarizar, señalar, burlarse. Les da mucha risa que me arrojaran tierra y harina. Pero, así como hay estos seres hay quienes si me aprecian.”

Y ya soy tendencia, me llaman #LadyMontajes ahora si comienzo a pensar que este ataque si fue electoral, es la misma dinámica, polarizar, señalar y burlarse.

Les da mucha risa q me arrojaran tierra y harina.

Pero así como hay estos seres hay quienes si me aprecian. pic.twitter.com/ThAt7ndHWT — Nay Salvatori (@Naysalvatori) February 27, 2021

A las 10:44 am del 27 de febrero, redactó: “Les comento que junto con el equipo jurídico de la Cámara de Diputados ya estamos construyendo la denuncia porque claramente esto fue violencia política de género. Lo haré también ante el INE.”

Les comento que junto con el equipo jurídico de @Mx_Diputados ya estamos construyendo la denuncia, claramente esto fue violencia política de género.

Lo haré también ante el INE — Nay Salvatori (@Naysalvatori) February 27, 2021

Sin embargo, muchos usuarios no le creyeron.

Los escándalos de la diputada

En 2020, cuando era legisladora del PES, ya había sido tendencia cuando propuso prohibir los memes y publicó un video en TikTok donde simula echar balazos a ritmo de reguetón.

El escándalo provocó que la acusaran de apología de la violencia, la impulsó a proponer reformar el Código Penal Federal para castigar penal y económicamente a las personas que falsifiquen, alteren videos, fotografías, audios y elaboren imágenes de una persona sin su consentimiento para dañar su imagen.

Se trata de la reforma al artículo 243 del Código Penal Federal, propuesta por la legisladora del Partido Encuentro Social (PES) por el distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula, Puebla.

uD83DuDCF9 La diputada mexicana Nayeli Salvatori Bojalil está en el ojo del huracán por grabar un video de TikTok en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Salvatori Bojalil baila al ritmo de reggaetón y simula disparar un arma



Video @HendrikOrtega pic.twitter.com/8vFRIou5ra — HispanoPost (@hispanopost) July 3, 2020

El 30 de junio, en su cuenta de Twitter, la diputada compartió un video de 15 segundos, grabado en la plataforma TikTok, haciendo una coreografía con música de reggaetón y donde se escuchan balazos mientras camina en el pleno de la Cámara de Diputados, con todo y cubrebocas y los siguientes mensajes:

Ante las críticas desatadas en las redes sociales, la diputada comentó: “¡Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! (sic) mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x hacer mímica? ¿Mucho antes de empezar sesión? (sic) Doble moral la de ustedes”.

El video en TikTok y los tuits ya no están disponibles en sus redes sociales.