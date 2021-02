"Excelente", la salud de AMLO; "ya quiere salir": López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Con la palabra “excelente”, definió el subsecretario Hugo López-Gatell, el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al responder una pregunta sobre la salud del mandatario, quien dio positivo a covid-19, López-Gatell aseguró que evoluciona muy bien y está “prácticamente asintomático”.

“¿La salud del presidente? ¡Excelente!”, exclamó. “Hoy tuve varias llamadas relacionadas con las instrucciones que él nos ha estado dando. No ha parado, prácticamente no ha parado, me consta, por eso lo digo de esa manera”.

De manera más formal indicó, citando al secretario de Salud, Jorge Alcocer, coordinador del equipo médico que supervisa la salud del mandatario, que éste evoluciona favorablemente. “Prácticamente asintomático en todo este periodo”, subrayó López-Gatell.

“En los primeros dos días tuvo un poco de febrícula, tuvo un poco de dolor de cabeza y después ha sido… nada.

“Ya quiere salir, y esperemos que muy pronto esté aquí con nosotros para seguir coordinando y también comunicando”, dijo el subsecretario.