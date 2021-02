México urge a Christie’s detener subasta de piezas prehispánicas en París

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano reiteró hoy su rechazo a la venta inminente de piezas arqueológicas prehispánicas en Francia, y exigió a las empresas responsables de dos subastas que “desistieran de esta práctica que afecta negativamente a la riqueza y diversidad cultural universal”.

En un boletín, la Cancillería recalcó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comercialización de bienes arqueológicos –que son propiedad de la nación y por tanto son inalienables e imprescriptibles--, y que la Embajada de México en Francia se comunicó con las casas de subastas para que cancelen su propósito.

“Al tener conocimiento de dos subastas en Francia, se realizaron gestiones ante las casas de subastas involucradas y el órgano que las regula para solicitar que se verificara su legalidad”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El próximo 9 de febrero, la casa de subastas Christie’s pretende poner a la venta 33 piezas arqueológicas de las culturas azteca, maya, mixteca y tolteca en su fase prehispánica, entre ellas la escultura de “Cihuateótl”, diosa de la fertilidad, proveniente de El Zapotal, Veracruz, con una altura de 87 centímetros.

“Resulta preocupante que, como en ocasiones anteriores, las casas de subastas no apliquen normas y prácticas mínimas internacionalmente aceptadas para verificar el origen y la autenticidad de las piezas que ponen en venta. Pese a no tener acceso directo al material, especialistas mexicanos consideran que algunas piezas que figuran en los catálogos no son originales, sino de reciente manufactura”, recalcó la Cancillería.