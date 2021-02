AMLO dio negativo a prueba de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andres Manuel Lopez Obrador reapareció públicamente esta noche para informar que salió negativo en una prueba de antígeno que se realizó por la mañana para detectar covid-19 pero anunció que todavía no se va a reincorporar a sus labores.

A través de un video difundido a las 21:00 horas, en su cuenta de Youtube, López Obrador agradeció los buenos deseos de mexicanos y extranjeros que se preocuparon por su estado de salud y envió un mensaje a la nación caminando por pasillos de Palacio Nacional.

Sin cubrebocas y portando un traje oscuro, dijo con voz tranquila que seguirá luchando contra las dos crisis que afectan al país: la pandemia del coronavirus y la económica.

“Me hicieron la prueba de antígeno hoy en la mañana y ya salí negativo, desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del covid.

"No voy a dejar de agradecer a todas, a todos ustedes, mexicanos y también extranjeros, que se preocuparon por mi salud. A los que me desearon que saliera adelante, a quienes oraron, me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todas, a todos, muchas gracias de todo corazón. Y ya vamos hacia adelante", dijo.

Antes de hablar sobre las acciones de su gobierno, López Obrador expresó la frase del héroe del movimiento independentista Vicente Guerrero: “La patria es primero”.

Enseguida, recordó que ya se tienen los contratos y que la próxima semana llegarán las vacunas rusas para aplicarlas en el sector de adultos mayores con el propósito de salvar vidas.

En el tema económico, mencionó que se siente “aún más optimista” porque este año, dijo, se han creado empleos y aumentó el monto de remesas enviadas por migrantes que laboran en Estados Unidos a sus familiares.

“Pinta bien el nuevo año, en enero no se perdieron empleos cómo sucedió en diciembre y en estos días de febrero, se han creado 33 mil nuevos empleos”, afirmó el tabasqueño.

Luego, dijo que, en enero de este año, “estuvo bien el consumo interno” porque las ventas en tiendas de autoservicio fueron de 125 mil millones de pesos y en el mismo mes del año pasado, fue de 115 mil millones de pesos el total de ingresos por consumo y por eso, aseguró que no hay crisis en este sector.

El monto del envío de remesas que enviaron los migrantes a México el año pasado ascendió a 40 mil 600 millones de dólares el año pasado, es decir, un billón de pesos anuales y dijo que en este rubro se tiene un incremento del 11 por ciento en comparación con 2019.

López Obrador dijo que su gobierno aportará este año, la misma cantidad de recursos que destinan los paisanos a través de las remesas para los programas sociales y fortalecer el sector agropecuario “porque es mejor sembrar y cosechar maíz que comprarlo”, señaló.

“Vamos a seguir trabajando, luchando, ayudando al pueblo. Estoy optimista, no tengo desánimo y estoy pensando en que vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Creo en la fórmula que se está aplicando”, expresó López Obrador.

Consideró que la honradez “es la mejor política y es la honradez la que nos da frutos; la corrupción es lo que impedía a Mexico salir adelante, por eso era un país rico con pueblo pobre”, reiteró.

En su mensaje, López Obrador afirmó que México ahora es un país “distinto” porque no se permite la corrupción y el presupuesto rinde porque se distribuye “con justicia y alcanza para todos”.

“A pesar de la pandemia, no sé ustedes, pero yo estoy notando que nos estamos humanizando más los mexicanos hay más fraternidad y solidaridad.

“Estamos haciendo a un lado el egoismo, el individualismo, el clasismo, el racismo, la discriminación, el odio y el rencor. Nos estamos abrazando, la tragedia nos está volviendo más fraternos, más generosos. Yo les mando en este sentimiento, un abrazo a todas y todos”, concluyó así su mensaje el presidente López Obrador.