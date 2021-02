AMLO rechaza vacunarse antes para no caer en influyentismo y usar cubrebocas porque "ya no contagia"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de haberse contagiado y recuperado de covid 19 , el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantuvo en no recibir alguna vacuna, según explicó, para evitar caer en influyentismo. Tampoco usará cubrebocas porque, de acuerdo con lo plantean los médicos, ya no contagia.

En su primera conferencia de prensa luego de dos semanas de aislamiento, el mandatario adujo que su contagio fue precisamente por haber evitado ponerse la vacuna y dijo que se la aplicará cuando le corresponda. Además, consideró que debe consultar a los médicos para saber cuánto tiempo debe pasar después del contagio que padeció pues, supone, tiene anticuerpos.

Para el presidente, aplicarse el antígeno cuando le corresponda a su grupo de edad, se relaciona con el ejemplo que debe dar a los servidores públicos, e inclusive, criticó a los presidentes de otras naciones que ya se la aplicaron.

López Obrador calificó de “coartada” que haya presidentes que pretextan dar confianza a la población al vacunarse, cuando en realidad, están anticipándose en relación al grueso de la población.

El mandatario también aseguró que no usará el cubrebocas porque ya no contagia. Al preguntarle si lo haría después de haber contraído y superado el virus, dijo: “No, ahora además de acuerdo a lo que plantean los médicos no contagio”.

También descartó que se vaya a establecer la obligatoriedad de portar la prenda pues reiteró que en México no hay autoritarismo, y ese tipo de medidas son voluntarias, porque lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad.

“Es una decisión de cada persona, se recomienda cuidar la sana distancia, no hacer actos masivos, cuidarnos de hasta reuniones familiares”, señaló.

Al inicio de la conferencia de prensa, el titular del poder ejecutivo habló ampliamente de las vacunas que ha contratado y convenido con farmacéuticas, anticipando que una compra de emergencia procedente de la India, de dosis fabricadas por AstraZeneca, llegará al país pasado mañana. Además, dijo que hay avances en la reactivación de embarques de Pfizer, acuerdos con China para la vacuna de CansinoBiologics y una adquisición de la rusa Sputnik V.

El mandatario reiteró que el plan de vacunación se mantiene como inicialmente se había anunciado, contemplando que a finales de marzo el gobierno habrá logrado dotar de la primera dosis a todos los adultos mayores y una segunda dosis garantizada para abril.