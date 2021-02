Habilitarán call center para que el registro de vacunación sea por llamada telefónica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal habilitará un call center para que las personas que no cuenten con conexión a internet puedan registrarse para recibir la vacuna contra el covid-19.

Así lo informó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, quien precisó que las personas que así lo decidan podrán registrarse a través de una llamada telefónica.

Lo anterior, luego de las críticas que ha recibido el gobierno federal por, supuestamente, no considerar en el registro a las personas que no cuentan con conexión a internet, además de los múltiples señalamientos por la baja infraestructura del sitio, que derivó en que los interesados no pudieron ingresar a él o sufrieran de excesos en los tiempos de carga.

El funcionario federal señaló incluso que se habilitará un "mecanismo" en el que aquellas personas que no se hayan registrado por internet o por llamada telefónica podrán ser identificados por los "Servidores de la Nación" para recibir la vacuna de acuerdo con el plan de vacunación.

Esto, explicó Alomía, es para que personas que no se encuentren en su domicilio privado por diversos motivos puedan recibir la vacuna en cualquier punto del territorio nacional.

"Recordemos que la vacuna es universal y gratuita para todas las personas que se encuentran en el territorio de México, respetando obviamente siempre el orden que el grupo técnico asesor de vacuna asignó para efectos de esta estrategia", declaró.

Alomía precisó que en los próximos días se darán más detalles sobre el call center y la estrategia para cumplir con el plan de vacunación.