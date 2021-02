INE ordena a concesionarios retiro inmediato de cortinillas que afectan pauta electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro inmediato de cortinillas con las que concesionarios de radio han causado la afectación a la pauta electoral, misma que contiene spots de los partidos políticos.

“Lo que esperamos de los concesionarios es compromiso con la legalidad y no estrategias de afectación a un modelo que ha servido para dar lugar a alternancias y fenómenos democráticos y reducido el costo de la propaganda en radio y televisión de las campañas”, pidió el consejero presidente de la Comisión, Ciro Murayama.

Las cortinillas son mensajes o imágenes que se difunden antes de cada spot en radio o televisión de partido político, y en el pasado han sido colocados por los concesionarios para generar animadversión al modelo de comunicación política que les prohíbe comercializar tiempo para propaganda política.

Apenas el 21 de enero la Comisión bajó del aire cortinillas que se emitían en 67 emisoras de 20 concesionarios, en decisión que fue confirmada por el TEPJF.

Hoy se ordenó el retiro inmediato de cortinillas que se emiten en diversas emisoras de radio que dicen “los siguientes anuncios se transmiten de forma obligatoria y no representan gasto alguno para los partidos políticos”.

Los consejeros determinaron que, si bien la medida cautelar de retiro es preliminar, es de esperarse que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirme la decisión, pues existen tesis de jurisprudencia que señalan que las cortinillas son ilegales.

Los concesionarios “consideran que no se hace superposición ni se afecta la pauta; sin embargo, estos argumentos ya han sido derrotados por el TEPJF desde 2009, al determinarse que estas cortinillas sí tienen un impacto y afectación en el modelo de comunicación”, explicó la consejera Claudia Zavala.

Murayama expuso “a mí incluso me sorprende que este problema no lo tuvimos en 2018. ¿Por qué rebrota ahora cuando la Constitución no se ha modificado ni los antecedentes? Creo que hay un momento complicado por distintas variables: la pandemia, la situación económica, pero aun en esta circunstancia el INE va a desplegar sus capacidades institucionales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales” y la equidad en la contienda pasa, entre otros elementos, por acatar el modelo de comunicación política vigente.