AMLO está enfermo de salud física, mental, emocional y espiritual: Romero Hicks

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “está enfermo física, mental, emocionalmente y de salud espiritual”.

En conferencia de prensa y a la pregunta de qué opinaba sobre el dicho del mandatario de que no le va a cambiar una coma a su propuesta de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, el exgobernador de Guanajuato respondió:

“Deseo celebrar como mexicano el regreso del presidente a su función después de dos semanas de estar en aislamiento. Y con mucho pesar reconocer que tenemos un presidente enfermo, enfermo de salud física, de salud mental, salud emocional y salud espiritual”.

Según el legislador de oposición, López Obrador reapareció “con el virus del odio, (de) la soberbia, el intento de dividirnos y más de lo mismo; está en el espejo retrovisor del Museo de Arqueología Política del siglo pasado, con modelos económicos y energéticos que sabemos que ya no funcionan, no ha entendido que el pasado es un lugar de referencia no lugar de residencia”.

Para Romero Hicks, la iniciativa preferente enviada por el presidente provocará incrementar el costo de las tarifas eléctricas, puede ocasionar la pérdida de empleos y afectaciones al medio ambiente, además de todo lo relativo a los compromisos internacionales firmados.

Por eso, agregó el coordinador panista “afirmamos que (López Obrador) está enfermo, enfermo de poder”.