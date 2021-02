En caso Ancira no hay persecución, pero tampoco impunidad; que devuelva los 200 mdd: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso hablar sobre la situación jurídica del empresario Alonso Ancira Elizondo y se concretó a la aspiración de su gobierno:

Que devuelva 200 millones de dólares que, considera, Pemex pagó en demasía por la planta de fertilizantes Agronitrogenados, el sexenio pasado.

“Lo que queremos es que devuelvan lo que se sustrajo del erario. Porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados”, dijo.