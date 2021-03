AMLO incluye a la Alianza Federalista entre quienes aceptaron el Acuerdo Nacional por la Democracia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un total de 25 gobernadores se han adherido al Acuerdo nacional por la Democracia convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sin embargo, no aludió a las reservas que la Alianza Federalista de Gobernadores le hizo, respecto al retiro de los llamados Servidores de la Nación del plan de vacunación.

Luego de que el pasado 23 de febrero, el presidente López Obrador convocara a dicho acuerdo para evitar el fraude electoral, esta mañana dio cuenta de los gobernadores que se adhirieron al documento, expresando su confianza en que en breve los que faltan se pronuncien.

AMLO llama a gobernadores a un acuerdo nacional sobre no intervención en elecciones

Los gobernadores que aún no expresan su disposición a signar el acuerdo, son Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Carlos Miguel Aysa, de Campeche; Héctor Astudillo, de Guerrero; Carlos Joaquín, de Quintana Roo; Quirino Ordaz de Sinaloa; Claudia Pavlovich, de Sonora y, Mauricio Vila, de Yucatán.

El pasado viernes, la Alianza Federalista de Gobernadores, emitió un pronunciamiento de aceptación del acuerdo convocado por el presidente, pero con una reserva: que los Servidores de la Nación, antiguos activistas de Morena hoy asimilados del gobierno para participar en programas sociales, dejen de participar en la campaña de vacunación contra el covid-19.

Respecto a esto último no hubo comentario al respecto por parte del presidente que luego de mostrar la lista de mandatarios estatales adherido al acuerdo, reiteró que se convertirá en “guardián de las elecciones”.

En la conferencia de prensa, también dio lectura a lo que consideró la parte medular del Acuerdo, consiste en enlistar prácticas de fraudulencia electoral y recordar que por disposición constitucional y de las leyes reglamentarias, los delitos electorales son graves y sin derecho a fianza.

López Obrador consideró que hay condicione inmejorables para instaurar una auténtica democracia y que se dejen atrás las prácticas que inciden en el desarrollo político.

“Eso es muy importante, si no hay voluntad política para hacer valer la democracia pues no se avanza, no se logra ese propósito”, concluyó.