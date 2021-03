AMLO se pronuncia por transparentar expediente de García Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció hoy porque el expediente, en el que se basa la solicitud de desafuero sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sea público.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal era cuestionado sobre las protestas feministas y el caso de Félix Salgado Macedonio y, cuando realizaba una extensa disertación sobre sus posturas, la corrupción y sus opositores, dijo:

“Y como me lo van preguntar, ya que estamos en esto, seguramente y aquí se ventila todo, ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, hablando del derecho a la información y transparencia, eso va a ayudar mucho. Porque así se aclara. Le conviene a él, le conviene a todos”.