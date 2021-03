AMLO a gobernadores que aceptaron Acuerdo por la Democracia: “no crean que es pura faramalla”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que todos los gobernadores de los estados aceptaron el Acuerdo Nacional por la Democracia, con lo que dijo, ya no intervendrán los gobernadores en las elecciones.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario acusó que, en todas las elecciones recientes, los gobernadores se entrometieron en los procesos electorales a favor de su partido, excepto en el caso de Quintana Roo, una conducta que recordó, le reconoció al gobernador Carlos Joaquín, en su oportunidad.

Añadió sobre Joaquín:

“Aun cuando el congreso local es donde se revisa y autoriza la cuenta pública, el gobernador no intervino, no obtuvo su partido mayoría, no ha tenido problema. Por eso se lo reconocí. En las otras elecciones se metieron los gobernadores, pero ya eso no va a volver a suceder”.