AMLO vuelve a reprochar "violencia" en movilización feminista, pero pide no perseguir a nadie

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó, por segundo día consecutivo, los actos vandálicos del 8 de marzo, aunque en su alocución, pidió que no se persiga judicialmente a nadie y que el castigo sea la condena pública.

Esta semana, el mandatario ha centrado sus expresiones públicas sobre las movilizaciones feministas en “la violencia”, aludiendo reiteradamente a los actos vandálicos contra vallas como la colocada en torno a Palacio Nacional y las agresiones a las formaciones policiacas.

Además, lamentó que dicho movimiento sea objeto de “infiltración y manipulación”, si bien, reconoció que en este participan y defienden su causa millones de mujeres.

“Que no se persiga a nadie, porque encima de todo van a sentirse víctimas. No debe haber ningún castigo, aunque creo que el castigo en este caso es la condena publica por lo que hicieron, porque la gente no ve bien eso del uso de la violencia.