Con drones podían tirar una bomba, por eso se usó inhibidor desde la azotea de Palacio: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó la razón por la que un se colocó a un militar en la azotea de Palacio Nacional con un aparato para tirar drones: porque desde un dron podría lanzarse una bomba.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario reiteró su defensa al operativo de seguridad desplegado durante las protestas ene l marco del Día Internacional de la mujer y refirió que tenía información de “inteligencia” de que había intenciones de incendiar la puerta de Palacio Nacional.

“Porque no se sabe… si incendian, si con capaces de eso, los que están detrás que ¿no pueden con un dron tirar una bomba? si lo que están buscando es la nota, el desprestigio para el gobierno para el país. Entonces ponen: hay francotiradores en Palacio. No. Hay que transparentar todo y hablar con la verdad”, reprochó.

López Obrador dijo que tenía información previa de que buscarían quemar la puerta de la sede del Poder Ejecutivo, e insistió: “lo hacen y se meten”, justificando así evitar enfrentamientos cuerpo a cuerpo, y la colocación del muro.

--Presidente ¿ustedes tenían información de que podría haber ocurrido algo peor o por qué se prepararon así?-- le preguntaron al mandatario.

--Claro, yo tenía información, es mi trabajo. No tengo grupos de espionaje, pero sí hay inteligencia, lo que me dice la gente, ahí está la inteligencia, en la gente y lo que he aprendido a lo largo del tiempo, mi experiencia-- respondió López Obrador.

Y agregó:

"Entonces, si no ponemos el muro, pues ponemos frente a frente a los que protestan y al mismo tiempo -o infiltrados en eso- a los provocadores con los de la policía, hombres o mujeres, y ahí es choque, es eso, pero sin el muro, exactamente, pero sin el muro, imagínense.

"Y luego la información que tenía es que querían quemar la puerta de Palacio, quemar la puerta, se meten, imagínense eso", arguyó.