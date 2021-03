El precio de la amapola subió en pandemia, revela Noria Research

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A mediados de 2020, en plena pandemia de covid-19, los precios de la amapola, que habían caído en los últimos años, repuntaron, de acuerdo a una investigación del Programa México y América Central de Noria Research como parte de su Proyecto Amapola, en el que documentan la importancia de ésta de la que dependen regiones enteras en el país.

De acuerdo con la organización Noria Research, el precio de la goma de opio —que se extrae de la amapola y se transforma en heroína —, que había caído en más del 90% entre 2017 y 2020 por la introducción en el mercado del fentanilo—un opioide sintético—, actualmente oscila entre los 15 mil pesos el kilo en Sinaloa, y en Guerrero entre 8 mil en la montaña o 21 mil pesos en la sierra.

“Hubo un repunte en la demanda de heroína en Estados Unidos y Canadá. Es una idea que no podemos comprobar mecánicamente, pero podemos suponer que existe, y que hay una (mayor) demanda por heroína”, dijo Romain Le Cour, de Noria Research, en una conferencia de prensa para presentar el proyecto.

El investigador señaló que durante el trabajo de campo que realizaron en Sinaloa, Guerrero y Nayarit, durante 2018, 2019 y 2020 se dieron cuenta de que los campesinos que habían abandonado el cultivo de esta flor, comenzaron a cultivar nuevamente.

En ese sentido, el reportero de Marco Vizcarra, de la Revista Espejo de Sinaloa, quien participa en el proyecto, coincidió en que muchos productores que habían dejado las zonas de cultivo para vivir de una economía legal, pero precarizada, como repartidores y choferes de Uber en Culiacán, regresaron a sus comunidades en el Triángulo Dorado por el aumento de los precios.

“En Tamazula, (un productor) nos dijo que el precio llegó a estar en los 6 mil pesos, el kilo de la goma, pero en este momento se encuentra a 18 mil, que es un costo considerable para ellos, y eso les ha permitido regresar a sus comunidades”, comentó durante la presentación de la serie de informes sobre la amapola en México con un enfoque integral.

Le Cour explicó que es muy difícil entender todavía el impacto que tuvo la pandemia sobre el tráfico, el consumo y el precio de la amapola. Señaló que todavía no se puede cuantificar el efecto que tuvo el cierre de las fronteras en otros países para el fentanilo, y que incluso, el aumento de la demanda de heroína podría explicarse también por un aumento en la exigencia de los consumidores en Estados Unidos y Canadá sobre lo que están consumiendo, quienes piden heroína y no una droga sintética.

En momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno realizará un análisis a fondo sobre una eventual regulación de la amapola, Noria Research, en alianza con México Unido contra la Delincuencia (MUCD), el Center for US. Mexican Studies at the University of California, San Diego (USMEX), la Revista Espejo y Pie de Página, presentaron una serie de informes sobre este cultivo ilícito, que representa una fuente de ingresos crucial para los campesinos de varias zonas rurales del país.

En el capítulo 4, titulado “Sinaloa no es Guerrero. Ventajas de la economía legal para la ilegal”, realizado por Cecilia Farfán-Mendez de (USMEX - Noria), explica que, aunque la cadena de valor de la heroína comienza con los campesinos en la sierra de Sinaloa, es en Culiacán, donde intervienen otros actores que son quienes transforman la goma de opio en polvo, y son ellos los que fijan el precio.

El comprador “se encarga de transportarla a centros de producción, desde las montañas a la ciudad. Por lo tanto, el comprador puede reducir el precio de compra en respuesta a las fluctuaciones del mercado internacional. Como ocurre en mercados de bienes legales, es probable que las caídas en los precios de la heroína en las calles de Estados Unidos se transfieran en pagos más bajos a los cultivadores por cada kilo de goma de opio que venden”, señala en su investigación.

Por ello, apunta que la bonanza económica que ha acompañado a la heroína en momentos de mayor demanda en los mercados internacionales no se transfiere por completo a los cultivadores, quienes nunca han tenido opciones de volverse millonarios, “sino escapar, por periodos, de una economía de subsistencia con un horizonte de previsión a meses, como máximo”.