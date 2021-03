LaReinota se vuelve tendencia por regresar una bomba de gas a policías en el 8M

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “No sé quién seas, pero quiero ser tu amiga”, le escribieron a la feminista que durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer regresó un cartucho de gas que los policías detrás de las vallas de Palacio Nacional les habían aventado para dispersarlas.

En el clip de 26 segundos se ve como detrás de las vallas salió volando un cartucho humeante, mientras las personas se dispersaron para esquivarlo.

No se quien seas pero quiero ser tu amiga. uD83EuDD29 pic.twitter.com/RyKr6CHe0j — Nath Rivera ? (@harryftbau) March 9, 2021

“Es humo”, gritó alguien. Pero, de la nada, una mujer corrió a recoger el artefacto y se regresó hacia donde estaban los policías.

Las mujeres le gritaron: “¡Eso hermana! ¡Eso hermana!” y, entre gritos, celebraron con los brazos en alto cuando lo aventó de regreso a los policías. La apodaron “La Reinota”.

"eso hermana" pic.twitter.com/BEuUwEQc13 — Reinota stan account uD83CuDFF3???? (@sirakiry) March 10, 2021

Y así, como “LaReinota”, la usuaria @LilaCizas recibió múltiples mensajes en sus redes sociales y el 9 de marzo fijó uno en su cuenta de Twitter:

“¡Hermanas! Qué diver ha sido el día de hoy. Hice paro y traté de no interactuar, pero de verdad mi corazón se llena con todos los comentarios que he visto. Mi prometido estaba muy tenso por los comentarios gordofóbicos y el hate a mi condición física pero la verdad Me Valen” y compartió la imagen de un meme de un chico acostado en su cama, pensando: “Yo después de ver que mi video regresando un gas pimienta se viralizara. Jajaja si me rifé.”

Mi prometido estaba muy tenso por los comentarios gordofobicos y el hate a mi condición física pero la verdad ???MeValen?? pic.twitter.com/8Q2N0ENCys — LaReinota (@LilaCizas) March 10, 2021

Después compartió que fue “un gusto” haberles regresado el gas a los policías “que claramente tenían la orden” de atacarlas de esa manera.

“Mentira @lopezobrador_ @Claudiashein que no había gas. Cientos de mujeres sofocadas, pero fíjate… ¡Jamás calladas! ¡Y los que soporten! #8M”

Un gusto haberle regresado el gas a los policías que claramente tenían la orden de atacarnos de esa manera

Cientos de mujeres sofocadas pero fíjate.... jamás calladas! Y los que soporten! uD83DuDC9C?#8M — LaReinota (@LilaCizas) March 10, 2021

También compartió una fotografía donde aparece frente a Palacio Nacional mientras mira arder una fogata al finalizar la marcha del Día Internacional de la Mujer de 2020. La convirtió en su foto de perfil.

En Instagram se compartió una foto similar, pero haciendo una seña obscena con el dedo frente a Palacio Nacional.

“Esto pasó el #8M del 2020. Quemé mi bra y le pinté el dedo al Palacio Nacional. Nunca subí esta foto por el qué dirán en la oficina, pero mis papás hasta me hicieron una manta con esa foto”, escribió.

Los mensajes de aliento por su físico también inundaron su red social.

Con un corazón morado, respondió a una usuaria que le escribió: “Yo no vi ninguna de tus condiciones físicas, solo vi a una mujer sumamente valiente arriesgándose por sus hermanas. Gracias por ser una chingona.”