"Muro de la paz" iba a quedarse una semana, pero lo destruyeron: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que había girado instrucciones para dejar el muro al menos una semana a manera de respeto al memorial con el que respondieron colectivas feministas al cerco en Palacio Nacional, sin embargo, reprochó que la violencia de la jornada del 8 de marzo, destrozó la intervención.

Según el mandatario el lunes pasado, antes de la marcha había pensado en dejar más tiempo el muro porque le pareció genuina la forma de manifestación de las mujeres que colocaron nombres de víctimas de feminicidios, flores y veladores que expresaba sentimiento y a la vez protesta. Incluso dijo que le gustó.

En tanto, cuestionado sobre la Brigada Marabunta –un colectivo que protege manifestantes y documenta agresiones policiacas desde hace años—el presidente se mantuvo en la convicción de que tomaron partido, e inclusive, “no actuaron con rectitud”, pues acusaron violación de protocolos por las policías ignorando a los provocadores.

“Lo que me consta es lo que dije ayer. Que un señor de esta brigada empezó en un micrófono diciendo que se retiraban porque no se estaba cumpliendo los protocolos de seguridad por los policías. Y era realmente surrealista. Porque el señor dice que no se cumplen los protocolos culpando a las mujeres policías y están los provocadores incendiando y él no ve eso”.