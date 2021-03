Profesor de la UP hace comentarios misóginos y se indigna porque no se conmemora el día del hombre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un profesor de derecho de la Universidad Panamericana (UP) fue exhibido en redes sociales cuando realizó comentarios misóginos y calificó como “discriminatorio” que las mujeres puedan faltar a clases el 9 de marzo, en el marco del llamado #UnDíaSinNosotras.

¿Cuándo es el día de los hombres? ¿Cuándo tienen ustedes derecho a faltar? Sin que se les ponga falta. Yo desconozco”, preguntó el maestro Alfonso Gómez Portugal, quien imparte la materia de derecho, durante la clase virtual que daba a sus alumnos este 9 de marzo.

“¿Dónde está la equidad? No estoy siendo sarcástico, esto lo acabo de comentar en un foro de alto nivel”, remató el notario Gómez Portugal.

“El 19 de noviembre”, respondió un alumno.

“¿Y nos van a dar chance de faltar e ir a echar desmadre y vomitar?, ¿ponernos briagos?”, comentó el profesor y luego añadió: “A mí me parece esto discriminatorio. Nos están viendo como gatos de bajo pelaje, ¿no? Bueno, entonces no les pasen la tarea, para que no la hagan”.

El video se viralizó y causó indignación en redes sociales, pues tanto el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como el 9 de marzo, #UnDíaSinNosotras, son fechas que han servido para visibilizar y denunciar la desigualdad de género en el país, la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

De hecho, el pasado 5 de marzo, la Universidad Panamericana emitió un comunicado para informar su respaldo a la convocatoria #UnDíaSinNosotras, y que quien deseara unirse, alumnas y profesoras, podía hacerlo sin tener que justificar su ausencia.

En otro momento, el profesor se volvió a referir a la ausencia de las alumnas y comentó a los estudiantes que deberían de promover que las clases fueran así.

“¿Alguien más? ¿Alguien más? todas las pendejadas que puede decir uno cuando no hay compañeras. ¿Por qué no hacemos clase nada más así?, y que nos valga madre todo ¿no? Yo soy de esa pinche idea, ¿eh? Para que lo vayan promoviendo, si no córtenle su pinche internet”, dijo Gómez Portugal.