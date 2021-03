Maestro de la UP renuncia tras comentarios misóginos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de viralizarse el video de un profesor de Derecho de la Universidad Panamericana (UP), donde realiza comentarios misóginos y califica de “discriminatorio” que las mujeres puedan faltar a clases el 9 de marzo, en el marco del llamado #UnDíaSinNosotras, aquél reconoció su error y presentó su renuncia.



La UP informó que después de la comparecencia de Alfonso Gómez Portugal ante alumnos de la Facultad de Derecho, debido a las expresiones realizadas, “este reconoció su error y presentó su renuncia, que le fue aceptada de inmediato en reunión extraordinaria del Comité de Dirección de la Facultad, por tratarse de un hecho inaceptable”.



El documento, firmado por el Comité, puntualiza: “La Facultad de Derecho reprueba enérgicamente cualquier expresión en perjuicio de la dignidad de la mujer”.



Añade: “En coherencia con los principios y valores que animan la labor de la Universidad Panamericana, que tiene como imperativos esenciales el respeto a la dignidad de la persona, es decir, de cada uno de los integrantes de su comunidad académica, la búsqueda de la verdad y la excelencia académica, este tipo de expresiones no pueden ser toleradas en ninguna circunstancia”.



Ayer, Gómez Portugal fue exhibido en redes sociales cuando preguntó a sus alumnos: “¿Cuándo es el día de los hombres? ¿Cuándo tienen ustedes derecho a faltar sin que se les ponga falta?



“¿Dónde está la equidad? No estoy siendo sarcástico, esto lo acabo de comentar en un foro de alto nivel”, subrayó el notario.



Los comentarios sobre el tema fueron insistentes. Durante la clase también dijo: “¿Y nos van a dar chance de faltar e ir a echar desmadre y vomitar? ¿Ponernos briagos?



“A mí me parece esto discriminatorio. Nos están viendo como gatos de bajo pelaje, ¿no? Bueno, entonces no les pasen la tarea (a las mujeres) para que no la hagan”, remató.