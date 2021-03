Monreal tiene una opinión positiva de Beltrones… y no cambiará

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "No me voy a convertir en juez o en Ministerio Público. Tengo una opinión positiva de Manlio Fabio (Beltrones), fui compañero de él en el Senado y en la Cámara de Diputados, y no cambiará”, aseguró Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta.

Entrevistado el exgobernador de Zacatecas respaldó al exlegislador y exdirigente nacional del PRI, luego de que el miércoles el diario El País publicó que, junto con su esposa, Sylvia Sánchez, e hija, Sylvana Beltrones, son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Si hay algún elemento de la fiscalía que determine un grado de responsabilidad, seguramente él lo aclarará y se someterá a la propia indagatoria", dijo el senador a los reporteros.

Monreal manifestó que desea se aclare esta situación, "no solo por el exsenador Manlio Fabio, sino por una de nuestras compañeras a quien estimo, la senadora Sylvana Beltrones”.

El senador precisó que hasta el momento no hay una versión oficial por parte de la FGR y sólo se conoce lo publicado por El País sobre la senadora Sylvana Beltrones, quien presumiblemente tenía una cuenta de 10.4 millones de dólares en la Banca Privada d'Andorra (BPA).

En ese sentido externó: “Nuestra solidaridad para ella como senadora, y seguramente, si la Fiscalía General de la República tiene elementos, habrá de proceder y ellos a defenderse".