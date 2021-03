Senado aprueba la prohibición de partidas secretas en el PEF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados para prohibir las partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Por unanimidad --con 94 votos a favor--, el pleno avaló la propuesta de la colegisladora, presentada por el diputado Pablo Gómez, de Morena, para que en la Constitución queden prohibidas las partidas secretas creadas en 1917.

De esta manera, el artículo 74 quedaría como sigue: “No podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

La redacción actual indica: “No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República”.

En ese sentido, al presentar la reforma a nombre de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, Martí Batres, también de Morena, recordó que aun cuando la Constitución decía que estas partidas secretas serían empleadas por los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República, muy pronto se convirtieron en la partida secreta del Ejecutivo federal.

“Se trata de un tema relevante que tiene que ver con la lucha por la transparencia contra el gasto discrecional y contra la corrupción en nuestro país”, dijo en tribuna, durante la sesión presencial.

“Por eso consideramos muy importante que a pesar de que el presupuesto ya no contiene partidas secretas que hagan referencia a esta fracción del artículo 74, consideramos fundamental esta reforma para prohibir las partidas secretas, de tal forma que no vuelvan a existir, que no haya retrocesos”, señaló Batres.

Por su parte, el senador Julen Rementería, del PAN, manifestó que, si bien la reforma es “plausible”, “no elimina las partidas secretas” y “sólo disfraza la subsistencia de las partidas secretas por conducto de otras leyes”.

Añadió: “Según esta reforma elimina los gastos discrecionales, pero este gobierno ha centrado el ejercicio del gasto en la Secretaría de Hacienda, para controlar los recursos a placer del presidente y sin rendición de cuentas, no para evitar la corrupción”.

Luego dijo que en julio de 2019 se aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que permiten al presidente tener a su disposición cada año una partida secreta de cerca de 90 mil millones de pesos.

“El ejemplo del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que ustedes aprobaron y que siguen sin reconocer que fomenta la opacidad y el manejo discrecional de los recursos públicos”, reclamó.

Tras su aprobación, la minuta que elimina la partida secreta del artículo 74 de la Constitución fue remitida a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, pues tendrá que ser ratificada por 17 congresos locales al tratarse de una reforma a la Carta Magna.