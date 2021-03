Ya hay relevo generacional, me alejaré por completo de la política en 2024: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(apro).- “Estoy contento porque ya hay relevo generacional, si el pueblo lo decide y el creador lo decide, yo estaré hasta el 24”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que sus opositores están preocupados porque no tienen cuadros para la sucesión presidencial.

Dijo que, dentro de tres años, se va a jubilar, no participará en nada, ni va a opinar sobre la vida pública porque se va a retirar a su finca La Chingada, ubicada en el municipio de Palenque en el estado de Chiapas.

En la conferencia mañanera, López Obrador habló sobre la sucesión presidencial del 2024 en el contexto del proceso electoral de este año donde se van a renovar gubernaturas, alcaldías, Congresos locales y la Cámara de Diputados federal.

“Estoy contento porque ya hay relevo generacional, si el pueblo lo decide y el creador lo decide, yo estaré hasta el 24. Ahí sí, a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar. Estoy haciendo un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para eso, ya tomé la decisión de alejarme por completo. Voy a escribir. Tengo un libro pendiente del pensamiento conservador en México”, expresó el mandatario.