AMLO es corrupto "de tiempo completo": Diego Fernández de Cevallos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos aprovechó los micrófonos de Latinus, la plataforma mediática de Carlos Loret de Mola, para despotricar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A sus casi 80 años de edad --y, presumió, sin ningún achaque--, el litigante panista afirmó: “no odio a López Obrador, simplemente lo desprecio por el inmenso daño que hace a México”.

Y se soltó: “Ese (López Obrador) no es presidente. Es un cobarde, un sinvergüenza de tiempo completo que todos los días vive en la estafa y la mentira, y un presidente que miente es corrupto. Tiene que buscar todos los días un engaño para no hablar de la realidad- Está loco o es cínico o es todo”.

El calificativo de cobarde, afirmó, se lo ha dicho de frente a López Obrador, y se lo seguirá diciendo mientras le dure la vida y al precio que sea.

Sobre la mafia del poder, el también exdiputado y exsenador comentó que le preocupa la mafia del no poder que López Obrador encabeza.

“Y le duele mucho que le diga corrupto, y se lo repito, y lo es, de tiempo completo. Esa corrupción se explica en que miente, que dispone de los fondos públicos a su antojo, violando la ley, y porque injuria desde Palacio Nacional, cobardemente”.

Añadió: “Porque no es corrupto sólo el que se mete un dinero a la bolsa, sino el que dispone del dinero de un pueblo pobre para desperdiciarlo y echarlo a la basura.”

Mis afirmaciones de ayer con Loret de Mola no son porque odie a López Obrador, simplemente lo desprecio por el inmenso daño que le hace a #México. — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) March 12, 2021

¿Regresaría a la política?

“No, eso ya no", dijo el excandidato presidencial, y confesó que 80 años de su vida ya pertenecen a la muerte. Por eso, agregó, quiere ocupar el último tramo para hacer algo positivo, y que entren nuevos seres humanos a la actividad política, sean hombres y mujeres.

“Que no sea reciclarse y que el mundo político sea una víbora que se alimenta de su propia cola, reciclándose entre ellos mismos y para ellos mismos”.

--- Es que no hay oposición. A López Obrador le hace falta otro López Obrador, ¿no? –preguntó Loret.

--- No. No se trata de quitar a un pandillero y poner a otro, a un simulador para poner a otro, a un rufián para poner a otro.

“Necesitamos que cambie la mentalidad de la gente para que todos busquemos, de una vez por todas, hacer un México de instituciones y de leyes, donde no nos gobierne un patán, un sinvergüenza, un embaucador. Un hombre como éste, que todos los días vive de la estafa y la mentira.

“Lo que tenemos que pasar es a que viva realmente la ley y que sean las instituciones las que imperen en México, no la voluntad de una persona, hombre o mujer, por brillante que sea. Si bajáramos a un santo del cielo no nos serviría de nada, necesitamos instituciones fuertes.”

¿Por qué AMLO es presidente?

“Hay primero un mérito de él, su empeño, su tozudez, su firmeza. No cambió en su línea de ‘voy derecho y no me quito’. Al último sí hizo muchas cascaruletas, porque al principio sólo aceptaba a los deveras alineados a una idea ideológica y después recibió toda la porquería, toda la basura, toda la pudrición con la que hoy hace gobierno.”

Aunque reconoció que la oposición hizo una tarea favorable, por claudicaciones, desviaciones, y finalmente “el presidente Enrique Peña Nieto le abrió el paso, llevándose en una acusación artera la candidatura de Ricardo Anaya”, quien anda de gira por México en su aspiración de ser presidente en 2024.

“¿Por qué? Porque, efectivamente, había una sociedad que ya estaba cansada de lo que venía haciendo el gobierno.”

“El Jefe Diego”

A manera de presentación, Loret de Mola dijo del apodado “Jefe Diego” que desde 1991 fue nombrado coordinador de los diputados del PAN en la LV Legislatura, curul que obtuvo por la vía plurinominal. Luego manifestó que se iría a la historia para remontar su biografía “que todos conocen muy bien”. Y de los 62 años de carrera política –empezó en el PAN en 1959-- solo se referiría a la semana del 8 al 12 de marzo de 2021 para que se entienda su participación en Latinus.

“Reciente tuitero. Al día siguiente, el presidente en la mañanera pone aquel video de hace más de 20 años que debatió con él. Aparece en la primera plana del Reforma y lo acusa el presidente de ser fundador de la mafia del poder. Eso, nomás la última semana”.

Con el mismo estilo usado durante su larga trayectoria política, reveló que entró a Twitter por su familia, luego un amigo le insistió y aceptó porque, aunque no busca nada para él, quiere mover conciencias de un pueblo en un país que, según él, se está despedazando por un mal gobierno.

El casi octogenario se jactó de que no se ha contagiado de covid-19 y tampoco se ha vacunado, aunque después de un breve silencio comentó: “Ya mero”.

De inmediato cambió de tema para ir a lo que consideró lo fundamental: “A mí me interesa convocar a millones de hombres y mujeres para que se quiten el miedo y superen la indiferencia. El país se está despedazando, lo que diga el presidente de mí, no me importa. Me preocuparía un elogio, un reconocimiento. Eso sí me ofendería si viene de él, ¿pero cualquier injuria? Las conozco desde hace muchos años.”

La oposición

Señaló que al hablar de oposición normalmente se refieren a partidos políticos, de los que están en la competencia electoral, “pero de los que están en la oposición de México, somos muchos, muchos, millones de mexicanos. Desgraciadamente no estamos bien representados por los partidos políticos, pero también hay que entenderlo, para no sorprendernos mucho. Los grandes cambios en el mundo jamás los hacen los partidos políticos, los hacen las sociedades.”

Lo que el panista quiere que la gente entienda, dijo, es que quienes están en contra de Andrés Manuel López Obrador tampoco quieren que se regrese al pasado reciente, de corrupción, de incompetencia, de insolencia, de abuso y de violencia.

Tampoco se quiere regresar a un siglo en donde López Obrador “sale con la sandez de que a los campesinos –a quienes en 1994 Fernández de Cevallos llamó “calzonudos”-- hay que ponerlos a volver a trabajar con pala y pico.

“¡Que se ponga un día el presidente con pala y pico, a ver cómo le queda el lomo!”

Sobre las mujeres

El político que en 1994, como candidato presidencial, se refirió de manera despectiva a las mujeres, a quienes dijo: “El viejerío, a la cocina, eso sí, con todo respeto”, frase por la que luego se disculpó, 17 años después, celebró que las mujeres le hayan dicho al presidente: “¡Ya basta! ¡Ya quítese de payasadas! ¡Vamos en serio y vamos por todo!”.

Sólo ver lo que el presidente comentó de las mujeres el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el zócalo, al considerarlas muy creativas, pero manipuladas por neoliberales, es –apuntó-- una mayor ofensa para quienes van en serio reclamando sus derechos.

Loret le cuestionó si se arrepentía de aquella expresión del “viejerío”, a lo que contestó: “¡Por supuesto que no! ¡Por supuesto que no me arrepiento! Yo estaba como candidato a la presidencia, sería idiota que diciendo ‘apuesto al voto de la muchachada y el viejerío’ ahora se diga que las injurié. Pero, además, estos asnos que me acusan de haber ofendido a las mujeres por haberles dicho viejerío es que no pueden leer, lo que dice el diccionario de la lengua. Viejerío quiere decir conjunto de mujeres no necesariamente viejas.”

Elecciones 2021

Fernández de Cevallos comentó que espera una reacción social para que no le den la Cámara de Diputados otra vez al presidente.

El 23 de diciembre de 2020, López Obrador aseguró que la oposición quiere obtener la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados porque “el grupo que domina a los que se están uniendo, los que mandan, porque siempre hay niveles, los machuchones, lo que quieren, lo que más les importa, es quitarnos el presupuesto. Para decirlo con más claridad, quitar el presupuesto a los pobres.”

Según Fernández, es una vergüenza que humilla al país frente al mundo “escuchar a un bribón que les dice a sus secuaces ‘aquí les va esta ley y no me le quitan ni le ponen una coma’”. Loret le recordó que eso ha pasado por muchos años, pero aquél reviró: “Si, pero antes había un juego político, discusión, debate, y con escarceo y con dificultades se hacían ajustes, se hacían cambios, y los presidentes, buenos, malos o regulares, como los quieras ver, sí escuchaban a la oposición, a la gente”.

En ese sentido, consideró que hay muchas probabilidades de que la oposición sea mayoría en el Congreso de la Unión este 2021.

Finalmente comentó que el presidente lo ha injuriado diciéndole que es el abogado más rico de México. “¿Eso qué tiene que ver?”. Y aceptó que sí tiene más dinero que López Obrador porque ha trabajado mil veces más que él, ya que el tabasqueño, lanzó, “no ha trabajado nada”.