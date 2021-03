AMLO pide al Consejo de la Judicatura investigar a jueces tras freno a reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los dueños de empresas extranjeras como Iberdrola y algunos mexicanos “están muy molestos” por la reforma Eléctrica que busca revertir los efectos negativos de contratos leoninos que atentan contra el interés nacional.

Sobre la suspensión ordenada por un juez federal, dijo que existen jueces y magistrados que fueron designados en el contexto de la Reforma Energética impulsada por gobiernos anteriores y anunció que pedirá al Consejo de la Judicatura que inicie una investigación contra funcionarios del Poder Judicial.

“Los jueces se nombraron en la Reforma Energética para proteger a las empresas, no para defender el interés nacional. Vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país, estuviese al servicio de particulares”, expresó López Obrador.

Durante la conferencia mañanera, el presidente de México volvió a arremeter contra las empresas españolas Iberdrola y Grupo Prisa que edita el periódico El País.

“El ejemplo más claro, vergonzoso y humillante es el de Iberdola, empresa española que de manera gangsteril, se lleva a trabajar a la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel y no solo eso, se lleva a su consejo de administración al presidente Felipe Calderón”.

López Obrador consideró este caso como una falta de respeto al pueblo de México y calificó la acción de la empresa extranjera como “una vergüenza”.

Incluso, dijo que está pidiendo a los dueños de Iberdrola revisar los contratos millonarios que se hicieron a costa del erario público para beneficiarlos, argumentando que el “pueblo paga más por la energía y por las ganancias excesivas pactadas”, indicó.

“Vamos a atender este asunto, ya le he dicho al gerente de Iberdola. Estamos abiertos a buscar un diálogo, necesitamos revisar los contratos que están excedidos. No estamos cancelando la reforma energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más filosas, lo que más daña y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables y que no vengan a robar o que se vayan a robar más lejos”, remató Obrador.