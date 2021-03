¿Tercera ola de covid-19 por Semana Santa? Esto respondió la Secretaría de Salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, confirmó que en esta etapa de la pandemia se registra un descenso en los contagios, pero no descartó una tercera ola de covid-19 por la Semana Santa, por lo que pidió a la población extremar precauciones para mitigar la expansión del virus SARS-CoV-2.

“¿Qué esperamos? ¿Qué haya una nueva ola? Pues lo más seguro es que sí, dado que después de bajar, siempre empezamos a tener mayor apertura socioeconómica, más contacto, esto tenderá a volver a incrementar”, dijo.



Añadió: “El uso correcto del cubrebocas en los ambientes, el mantener siempre la sana distancia, el ser prudentes al ver lugares públicos concurridos y no seguir llenándolos, y el lavado frecuente y correcto de nuestras manos, me parece que van a ser las actividades a las que se le suma la vacunación y tenemos ahora un conjunto más grande de intervenciones de mitigación de la epidemia”.

El funcionario confió en que durante Semana Santa la gente se quede en casa, sea prudente ante las salidas por el descenso de la segunda ola.

“Sabemos también que es más difícil en los lugares más poblados, o en una zona metropolitana como Guadalajara, una vez que toma más tiempo en disminuir y regularmente tienen picos mayores. Buscamos la corresponsabilidad de la salud entre sociedad y gobierno para que todos sigamos en el mantenimiento de las medidas básicas de prevención”, recalcó.

12 hospitalizados

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta el momento siguen hospitalizadas 12 personas que presentaron Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI).

En conferencia de prensa virtual sobre el Programa Nacional de Vacunación, precisó que hasta este viernes la Secretaría de Salud tiene notificados 11 mil 578 casos de reacciones adversas a las vacunas: 11 mil 137 de Pfizer y BioNTech, 369 de AstraZeneca, 22 de Sinovac y 50 de Sputinik V.

“Por lo demás, no hemos tenido otros eventos que sean de consideración. Permanecen hospitalizadas 12 personas. Hay que recordar que no son las mismas personas. Finalmente, transitan por el hospital en periodos menores a 24 horas, a veces 48 horas. En forma extraordinaria ha habido personas que permanecen por más de cinco días, pero en general por periodos muy cortos, y ha estado la cifra muy estable: tres de cada mil aplicaciones de vacuna tienen algún ESAVI y se trata de eventos de muy poca importancia y no han dejado ninguna secuela o daño permanente”, abundó.

De acuerdo con López Gatell, hasta ahora han sido vacunadas 4 millones de personas contra el covid-19, máximo histórico de vacunación en el país para esta enfermedad. Estos registros tienen cifras récord porque son nominales, es decir, hay un registro para cada persona y se reconoce por distintos identificadores, detalló.



Asimismo, reiteró que el martes 16 recibirán 667 mil 875 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, y otras de Sinovac. Lo que ocurrió en Oaxaca, apuntó, no es por falta de vacunas.

“Hubo un problema importante de coordinación que el jueves nosotros mismos denunciamos aquí y nos parece totalmente inconveniente que a la población se le pongan a hacer filas 24 horas, en el sol y a la intemperie, en una condición poco confortable, que la pone en riesgo de contagio y otras adversidades, y esto no es una decisión de la Secretaría de Salud federal, son decisiones operativas locales que son sujetas de revisión”.