Ataque a jueces refleja talante autoritario del gobierno: Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Felipe Calderón no dejó pasar la oportunidad de lanzarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste exigió públicamente al Poder Judicial que investigue la actuación del juez que frenó la reforma a Ley de la Industria Eléctrica, aprobada recientemente.

En su cuenta de Twitter el expresidente escribió: “El ataque a los jueces refleja no sólo el desconocimiento del Estado de Derecho, sino sobre todo y preocupantemente, el talante autoritario del gobierno. El Poder Judicial debe resistir y crecerse ante la amenaza, si sus integrantes quieren pasar dignamente a la historia”.

Las respuestas de usuarios de esa red social no se hicieron esperar. Uno de ellos escribió: “Coincido con usted señor Felipe Calderón, lástima que usted no se aplicó ese principio hace unos 3 lustros”.

Esta mañana el Ejecutivo pidió a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, investigar la actuación del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, luego de que éste suspendiera provisionalmente los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

"De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes le solicito que el Consejo (de la Judicatura Federal) que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y, si es de su competencia o no, resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el CJF lleve a cabo una investigación", leyó el presidente durante su conferencia matutina de este lunes.

En su cuenta de Twitter, Zaldívar Lelo de Larrea escribió: "Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial".