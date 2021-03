"No soy violador ni acosador ni misógino", se defiende Víctor Trujillo ante las críticas a Brozo

CIUDAD DE MÉXICO. – El comediante Víctor Trujillo se defendió ante las críticas contra su personaje Brozo, que se convirtió en trending topic el fin de semana al ser señalado de misógino y machista.

En redes sociales se le reprochó al actor tener doble moral por solidarizarse con las mujeres el pasado 8 de marzo, cuando en su programa de televisión El Mañanero (1994-2018) presentaba modelos semidesnudas.

“Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor. Repudio la campaña inquisitoria q (sic) pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero. Gracias siempre”, escribió Trujillo en su cuenta personal.

Su tuit generó adhesiones y solidaridad de la activista María Elena Morera, la senadora Lilly Téllez, la conductora Paola Rojas y el historiador Enrique Krauze, aunque también le valió críticas de usuarios quienes no estuvieron de acuerdo con la forma como trataba a las mujeres en su programa.

La verdad prevalece, siempre. — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) March 15, 2021

La polémica en redes sociales

El escándalo comenzó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando desde la cuenta del personaje Brozo mandó un mensaje de apoyo a las mujeres: “¡Grita!/Karem Flores”, escribió.

Ese 8 de marzo, Brozo compartió una fotografía de él disfrazado de la Beba Galván –otro de los personajes de Trujillo—rodeada de hombres semidesnudos, como una memoria.

Y criticó el mensaje en redes del candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, enviado a las mujeres, a quienes dijo respetar y admirar. “Son el motor de la cuarta transformación. ¡Qué vivan las mujeres!, remató el candidato acusado de violación.”

Este lunes, Félix Salgado Macedonio aseguró en su cuenta de Twitter que las mujeres, a quienes dijo respetar y admirar, son el motor de la cuarta transformación. ¡Que vivan las mujeres!, remató el candidato acusado de violación.

Pero las redes tuvieron memoria y le recordaron imágenes, fotos y videos donde mostraba a las mujeres con poca ropa en sus programas televisivos y su trato hacia ellas y lo tacharon de misógino y machista.

El productor, fundador de Argos Comunicación y seguidor del presidente, Epigmenio Ibarra, fue quien hizo los primeros señalamientos contra Trujillo por el personaje “La Reata” y otros que aparecían en sus programas y escribió: “Veo esto en la red. Y pensar que Víctor Trujillo hacía esto en cadena nacional. Y se lo celebraban.”

Veo esto en la red. Y pensar que Victor Trujillo hacía esto en cadena nacional. Y se lo celebraban.

“Víctor Trujillo es el misógino que dice ser actor y no acepta su falta de respeto hacia la mujer, alegando que quienes lo hacen son sus ‘personajes’. Es el mismo que puso el grito en el cielo cuando otro actor interpretó a ‘Madame DD’… Ahí le dolió que imitaran a su chica”.

“A Víctor Trujillo no se le tacha de violador ni acosador, se le critica porque, durante años, denigró a mujeres en sus programas. Él era el actor y el guionista de los ‘chistes’. Era su espacio y su mensaje. Que no se victimice: sólo que ofrezca disculpa. No es tan complicado.”

Otro usuario compartió una degradante imagen de él recargándose en las caderas de una mujer rubia acostada sobre su escritorio, en su programa “Las Nueve y Sereno”, de 2001 y remató: “No, no es brozo el que se ve en la imagen; es Víctor Trujillo y ya utilizaba a mujeres para ‘dar notas’”.

Esto sucedió en 2001. Había un programa que se llamaba «las nueve y sereno». No, no es brozo el que se ve en la imagen; es Víctor Trujillo y ya utilizaba a mujeres para "dar notas".

También hubo quien lo defendió como la conductora Paola Rojas, Bere Aguilar, que en su biografía se presenta como Provida, de la Universidad Complutense, José Ramón Fernández, el monero Paco Calderón, Héctor Riveroll, entre otras y otros.

¿Quién es Víctor Trujillo / Brozo?

Nació el 30 de julio de 1961 (59 años). Es comediante, locutor, presentador de televisión, actor y actor de doblaje. Comenzó su carrera artística en 1975 en la XEB-AM como locutor y actor de radionovelas. En 1987 comenzó en Imevisión –ahora TV Azteca--, en el programa “Tienda y Trastienda”, que conducía el comediante Ausencio Cruz.

En 1988 nació Brozo “El Payaso Tenebroso”, en el programa “La Caravana”, junto con Ausencio Cruz. Ahí nació el personaje “Johnny Latino”, un animador ficticio de un concurso llamado “La Pirinola” que en aquella época hizo famosa la frase: “Lástima Margarito”.

Participó en “Los Protagonistas”, “Humorcito Corazón”, “El Mañanero” en Grupo Acir. “El Diario de la Noche”, por TV Azteca. “Las Nueve y Sereno” en Canal 40 y ahí otra vez transmitió “El Mañanero”.

Cambió de TV Azteca a Televisa llevándose “El Mañanero”. En 2004 presentó los videoescándalos de René Bejarano recibiendo fajos de dinero de Carlos Ahumada. El 2 de junio de 2004 terminó “El Mañanero” tras la muerte de su esposa Carolina Padilla.

En 2005 participó en el programa “El cristal con que se mira”, desde donde dio seguimiento al presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, tío del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En 2006 condujo el programa “El Circo de Brozo” que duró poco tiempo. En 2007 hizo el “NotiFiero” en Televisa. En 2008 “Primero Beijing”, junto a Calos Loret de Mola y en febrero de 2010 regresó “El Mañanero” y un bloque en “Debatitlán en Foro TV. En 2018 relanzó “El Mañanero” en radio, a través de radio de Aire Libre 105.3, propiedad del empresario Eduardo Henkel.

De esta época data otro video en el que se defendió de acusaciones de lopezobradoristas.

En la actualidad participa en Latinus, una plataforma binacional 100% digital, junto a Carlos Loret de Mola, entre otros.