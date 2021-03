Salgado Macedonio presume su "autoridad moral" y pide sus opositores que se vayan al PRI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su tercer día de campaña Félix Salgado Macedonio aseguró que tiene “autoridad moral” por sus 30 años de trabajo político y pidió que se vayan al Partido Revolucionario Institucional (PRI) los que están en contra de su candidatura.

Al realizar un acto en la Colonia del PRI, en Chilpancingo, redujo el escándalo generado por las acusaciones de abuso sexual en su contra en pleitos de familia.

"Nos peleamos, nos decimos cosas como en la familia (...), pero llega el momento en que ya, ya, ya, ahorita vamos a salir unidos, todo eso ya pasó, eso ya pasó, no quiero pleitos en Morena, el que quiera pleito en Morena allá, que le dé pa'lla, que le dé pal PRI, que le dé pa' otro lado, aquí no va a haber pleitos", dijo el aspirante de Morena al gobierno de Guerrero.

Previo al mitin que realizó en las canchas deportivas de esta colonia, un grupo de mujeres de la organización feminista Las Revueltas pintó consignas y pegó cartelones en su contra.

Las pintas decían: "Un violador no será gobernador", "Presidente rompe el pacto" y "Toro violador”, pero fueron borradas por otro grupo de mujeres y hombres.

En su tercer día de campaña, Salgado Macedonio aseguró ante los asistentes que tiene "autoridad moral" por el comportamiento que ha tenido a lo largo de su vida.

Habló de respetar la encuesta con la que salió ganador, y, a pesar de que tuvo que irse a un segundo sondeo debido a las protestas de sus propias correligionarias, resultó ganador en una encuesta de la que se ignora quien la hizo.

"Yo también dije: voy a la encuesta y quien gane lo voy a apoyar, quien gane no me voy a aponer ni hacer berrinche ni que me voy a otro partido, yo me quedo en Morena", expresó ante el grupo de personas que asistieron al evento.

Al acto no acudieron sus contrincantes en el proceso interno, Luis Walton Aburto, Beatriz Mojica, Nestora Salgado y Adela Román Ocampo.