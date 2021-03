Cambio en el cobro de agua potable en la CDMX: así será a partir de junio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de 17 años de que el cobro de agua potable estuvo en manos de cuatro empresas privadas en la capital del país, el gobierno de la Ciudad de México tomará el control de ese servicio a partir de junio próximo, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“En una evaluación muy profunda y un estudio que hemos estado realizando prácticamente por un año, más o menos, de una revisión muy intensa, tomamos la decisión de ya no renovar estos contratos de concesión y que este cobro o el sistema comercial del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) pase al gobierno de la ciudad”, explicó.

En videoconferencia, la mandataria local agregó que este cambio administrativo no tendrá efectos visibles para el capitalino, aunque se aprovechará para instalar medidores más modernos, y en 2022 se tendrá un ahorro para el gobierno de aproximadamente 380 millones de pesos respecto a lo que se pagó hasta 2020.

De paso, aclaró que no habrá aumento en las tarifas del servicio y que los mil 300 empleados de dichas empresas conservarán su empleo, al menos este año. “Ya vamos a entrar en contacto con los trabajadores de estas empresas para que les informemos la manera en que van a seguir trabajando a partir de este nuevo esquema”, dijo.

En videoconferencia, el coordinador general del Sacmex, Rafael Carmona, explicó que las empresas que hasta mayo tendrán la concesión del cobro de agua son: Veolia, Agua Ciudad de México SA de CV, encargada de la zona A –alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero--, con 570 mil 667 usuarios; IACMEX Industrias del Agua de la Ciudad de México SA de CV, zona B –Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza--, con 580 mil 937 usuarios.

TECSA Tecnología y Servicios de Agua SA de CV, zona C –Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco--, con 538 mil 235 usuarios; y AMSA Agua de México SA de CV, zona D –Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan--, con 512 mil 465 usuarios. En suma, las cuatro empresas atienden a unos 2 millones 203 mil usuarios.

De acuerdo con la autoridad, estas empresas obtuvieron el título de concesión para el cobro del agua en la capital a partir de 2004, y desde entonces el gobierno local les autorizó cinco prórrogas. La última fue en junio de 2016 y terminará el 31 de mayo próximo. A partir de esa fecha, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Tesorería local asumirán el cobro de ese servicio.

“No es que haya algo en particular en contra de estas cuatro empresas, no hay absolutamente nada, consideramos que son buenas empresas las cuatro y que han cumplido con su función. El tema aquí es la decisión de si seguimos manteniendo la concesión de este servicio o lo asume el gobierno de la ciudad a través del Sistema de Aguas y de Tesorería, y la decisión es asumirlo No es que haya algo especial con estas empresas”, aclaró Sheinbaum Pardo.