Carlos Vázquez, amigo de AMLO, reclama dedazo para la definición de candidaturas en Colima

COLIMA, Col. (apro).- El empresario Carlos Vázquez Oldenbourg, amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a la alcaldía de Colima, reclamó públicamente a Indira Vizcaíno Silva, candidata de Morena al gobierno del estado, el uso del dedazo para la definición de las candidaturas en ese partido.

Vázquez, quien ha sido presidente municipal de esta capital en dos ocasiones --en 1983 por el PRI y en 1997 por el PRD, cuando éste era dirigido por López Obrador--, se inscribió a principios de febrero pasado en el proceso interno por la candidatura morenista a la alcaldía de Colima, en busca de llegar al cargo por tercera vez.

Cuando faltan unos días para que venza el plazo de registro de candidaturas en el Instituto Electoral del Estado (IEE), Carlos Vázquez abordó este mediodía a Indira Vizcaíno, en el marco de un acto de campaña, y la cuestionó por la tardanza para la definición de las postulaciones para ayuntamientos y diputaciones locales, pues “se están agotando los tiempos fatales”.

La candidata argumentó que la decisión no está en sus manos ni de la dirigencia o el consejo político estatal, pues será tomada en la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) con base en encuestas.

“¿Y sabe cómo se llama eso? ¡Es un dedazo! Manejándose que porque en México las encuestas salieron así y asá. ¿Y ellos cómo nos pueden demostrar los resultados de las encuestas?”, soltó el empresario, al tiempo que reprochó a la abanderada de Morena que no le haya concedido una reunión de 15 minutos solicitada en los últimos días.

Indira Vizcaíno se deslindó de la decisión de las candidaturas locales, adujo que en su caso personal, a todas las aspirantes les fueron explicados los resultados de la encuesta para definir la postulación al gobierno estatal, lo invitó a plantear sus dudas en la CNE y le dijo que si él no confía que no participe en el proceso.

Cuando se despidieron, Vázquez Oldenbourg dijo estar enterado de que Indira Vizcaíno opera para que haya mayoría de mujeres candidatas a los diferentes puestos de elección popular.

“Ella me dijo que me fuera a otro partido si eso quería, pero no, no me voy a ir porque yo soy amigo personal de López Obrador, yo soy de la 4T y soy lopezobradorista y no lo voy a traicionar; él no es así, la segunda vez que ganamos Colima, en 1997, me mandó llamar a México y en 15 minutos se arregló todo (lo relativo a la candidatura)”, señaló.

Asimismo, consideró que actualmente se prepara un dedazo para la candidatura a la alcaldía de Colima, porque “nomás mandan decir de México: ‘es fulano, según las encuestas’, y cuándo las publican, cuándo se sabe… no hay transparencia”.

—¿No ha tenido contacto con el presidente?

—No con él, pero sí con su gente, y me han dicho que no saben nada, que van a investigar.

Carlos Vázquez, primo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, formó parte en 2006 del equipo de campaña de López Obrador en Colima, con quien participó en algunos mítines, pero en 2009 sorprendió al aparecer como candidato del PAN --en alianza con el partido local ADC-- a la diputación local por el Distrito III, pero fue derrotado.