Ernesto Cordero declina invitación de RSP para ser candidato a diputado plurinominal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ernesto Cordero no aceptó la candidatura a diputado por la vía plurinominal que le ofreció el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), dirigido por Fernando González, yerno de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

A través de una carta que difundió en redes sociales, el exsenador y secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Felipe Calderón, señaló: “Después de hacer una serie de consideraciones y tras un proceso de reflexión, he decidido no aceptar esta candidatura, dado que me encuentro dedicado a mis actividades profesionales en el sector privado".

En sus argumentos, Cordero expuso que México “necesita de la pluralidad política para enfrentar la nueva realidad. Hay millones de mexicanos que buscan confiar e identificarse en una nueva alternativa política. En este sentido, Redes Sociales Progresistas tiene una gran oportunidad. Le deseo éxito en este nuevo proyecto".

Asimismo, manifestó su agradecimiento a ese partido por la invitación a participar una vez más en la vida política.

“Sigo y seguiré construyendo por mi país, pero desde otra trinchera que me permite aportar mi experiencia y trayectoria en proyectos distintos al servicio público”.

Recibí la invitación de la Comisión Ejecutiva de Redes Sociales Progresistas para participar como candidato a diputado. He decidido declinar esta oportunidad. Le agradezco a RSP la consideración. Aquí mis razones. pic.twitter.com/1VHC7VUHBx — Ernesto Cordero (@ErnestoCordero) March 17, 2021

En otro mensaje grabado en video y difundido en redes sociales, Fernando González dijo que entendía la decisión de Cordero y le manifestó que las puertas del partido siempre estarán abiertas para progresistas como él.

“Hoy perdemos la oportunidad de tener un gran diputado, pero sin duda hemos ganado un voto para este partido”, señaló el dirigente de RSP, y llamó “amigo” a Cordero.