López Obrador amaga con quejas contra más jueces

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, por aceptar la solicitud de investigación contra el juez federal que frenó la Ley de Reforma Eléctrica.

“Ya se acabó eso de que no se puede tocar al intocable”, expresó el mandatario y reveló que en los últimos dos años no ha podido nombrar al titular de la Procuraduría del Contribuyente porque jueces federales amparan a los actuales miembros del organismo para que no sean removidos del cargo.

Por ello, dijo que pidió al Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, que revise el caso con el propósito de presentar otra queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.

“Ya se encariñaron y no quieren dejar el cargo. Por algo será”, opinó el presidente López Obrador de los actuales miembros de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon) durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Por segundo día consecutivo, López Obrador habló sobre los abusos y excesos de los miembros del Poder Judicial y recordó el caso del millonario soborno ofrecido a María del Socorro Castillo Sánchez, la jueza federal que en julio pasado ordenó liberar a José Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De esta forma ejemplifica el caso de los jueces que anteponen los intereses de la sociedad a los negocios particulares.

“También es llamar la atención sobre estas actuaciones que además resultan atípicas. ¿Cómo, al día siguiente de que se publica la ley, la suspensión?”, insistió.

Advirtió que su gobierno no dejará de denunciar lo que denominó “corruptelas” en el caso de los contratos de Pemex y la CFE, para soltar enseguida el cuestionamiento público: “¿Por qué cuando se trata de negocios jugosos que afectan a la hacienda pública se actúa de esta manera?”.

“Esto de la reforma eléctrica es parecido a lo que sucedía con el pago de impuestos, que los de arriba no pagaban y se obligaba al pueblo a pagar impuestos, pero a los de arriba se les condonaba, a las grandes corporaciones financieras y eran miles de millones de pesos. Tenemos que defender el interés general, al ciudadano, al pueblo”, expresó López Obrador.

En el mismo sentido, recordó que su reforma eléctrica busca cambiar el esquema establecido de que el consumidor de clase popular o clase media llega a pagar más por el consumo de energía eléctrica que las grandes corporaciones comerciales económicas y concluyó: “Queremos que eso se termine y se enojan mucho”.