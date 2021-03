Xavier Olea, exfiscal de Guerrero, niega robo del expediente de Félix Salgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exfiscal del estado de Guerrero Xavier Olea negó hoy que haya sustraído el expediente de la imputación que le hizo una mujer al ahora candidato de Morena a la gubernatura de esa entidad, Félix Salgado Macedonio, por abuso sexual.

En declaraciones a la periodista Carmen Aristegui, el exfuncionario confesó que lo que él tiene es una copia de la querella.

“Nunca me he robado absolutamente nada… la carpeta no estaría abierta para investigación si yo la hubiese sustraído… yo no dispuse de esa carpeta en ningún momento… sí obtuve una copia de la judicialización de la misma de la Ministerio Público”, dijo.

El abogado penalista refirió incluso que antes de dejar el cargo se entrevistó con el gobernador Héctor Astudillo para decirle que iba a judicializar la carpeta, pues con el “simple señalamiento de la víctima era suficiente para dictar una orden de aprehensión” y que se ordenara prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, comentó que la respuesta del mandatario fue contundente. “Me dijo que de ninguna manera” y que el argumento que le dio fue que era por “razones evidentemente políticas”.

“El señor presunto responsable de violación ni siquiera era candidato (en aquel momento)”, aunque ya se le mencionaba como posible candidato a senador. Se integró plenamente la carpeta, creímos que era suficiente para ejercitar la acción penal”, remarcó.

Y prosiguió:

“Me llegó directamente como fiscal la denuncia, a finales de diciembre de 2016… existían fotografías de lo que ella había sufrido, los peritajes en psiquiatría, se llegó a la conclusión concatenada de que había sido víctima de violación”.

Xavier Olea también confió a Aristegui que la semana pasada habló con Basilia Castañeda, la víctima, y que ella le dijo que ya no tenía interés de seguir adelante con el asunto, a pesar de que él le anunció que estaba por presentar ante un juez un recurso para que resolviera si era procedente o no el no ejercicio de la acción penal contra Salgado Macedonio.

“Le dije que probablemente el juez de control fallaría en contra de nosotros, pero al interponer un amparo, la justicia federal, en la que creo plenamente, podría ordenar que se siguiera investigando”, abundó.

Xavier Olea reavivó esta denuncia en diciembre pasado, cuando mencionó que estaba “muy preocupado porque este señor fuera a ser gobernador, primero porque tiene antecedentes de ser un violador y segundo porque Guerrero no tendría inversiones al tener como gobernador a este sujeto”