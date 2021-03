Diputados avalan que el delito de violencia familiar se persiga de oficio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó por consenso reformas al Código Penal Federal, para que el delito de violencia familiar se persiga de oficio.



En sesión semipresencial, el dictamen avalado con 434 votos adiciona un tercer párrafo al artículo 343 bis del Código Penal.



Al fundamentar el documento, la diputada de Morena Lorena Villavicencio Ayala explicó que ahora la violencia familiar se investigará sin la necesidad de que medie la denuncia de la víctima, se castigará conforme a la ley penal y se garantizará la reparación del daño.



En el documento, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, se argumenta que en la actualidad la legislación sólo contempla la persecución de ese delito a través de la querella, en la que es indispensable la voluntad del ofendido para que se promueva y ejercite la acción penal.



No obstante, añade, no toma en consideración la diversidad de casos que pueden actualizarse como resultado de la comisión de dicho delito.



Menciona que a la violencia física en la familia frecuentemente la acompaña la psicológica; en consecuencia, es posible aseverar que no se contemplan los casos en los que la violencia psicológica hace que las víctimas sean susceptibles de padecer amenazas, intimidación, temor o control, lo cual puede imposibilitarlas a ejercer acción penal contra su agresor.



Ante esta situación, agrega, la persecución por oficio resulta necesaria en aquellos casos en que, por cuestiones de índole psicológica, la víctima se encuentra impedida para presentar querella contra su agresor.



Villavicencio Ayala consideró que la violencia familiar es un grave problema social que tiene consecuencias trascendentes para las víctimas y se extiende en todo el territorio nacional.



Asimismo, puntualizó que, de cada 100 víctimas, 91 son mujeres y nueve hombres. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2019, se registraron más de 238 mil carpetas de investigación relacionadas con dicho delito.



Mencionó que cifras del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66%, casi 31 millones, han enfrentado violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida, 43.9% han sido agredidas por su esposo o pareja, y 42.5% de mujeres que se han unido o casado han sufrido violencia física, sexual o emocional; es decir, casi la mitad de las mujeres que deciden formar una familia.



Es evidente, añadió, que este problema afecta al conjunto de la sociedad, por lo que se requieren acciones más firmes para erradicarlo. “Queda claro que desde el Poder Legislativo tenemos mucho por hacer. El dictamen permitirá que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho violento en el núcleo familiar, pueda denunciarla ante las autoridades competentes”.