López-Gatell minimiza la noticia de primer bebé con anticuerpos en México

CIUDAD DE MÉXICO. – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, minimizó la noticia del nacimiento de una bebé con anticuerpos contra covid-19 después de que su madre, una trabajadora de la salud, fue inoculada con las dos dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech en San Luis Potosí.

“Me llamó la atención la noticia por lo relativamente, ¿cómo lo explico? Es una noticia de poca relevancia científica, en este sentido. Es decir, qué bueno que hay una nena que nace con anticuerpos, pero es algo esperado, que los anticuerpos de una mujer gestante pasen al producto de la gestación, es decir, al niño o la niña que está en su vientre”, indicó en la conferencia de prensa vespertina sobre la pandemia en México.

De hecho, comentó que puede haber otras, pues cuando se vacunen mujeres embarazadas se espera que las y los niños producto de ellas nazcan con anticuerpos. Ahora, ¿cuánto van a durar esos anticuerpos? No se conoce específicamente para el caso de la inmunidad contra el virus SARS-CoV-2 pero ciertamente la experiencia de muchas otras dotaciones de anticuerpos ya sea por infección natural o vacuna es que duran aproximadamente entre 4 a 6 meses”.

Los anticuerpos fueron fabricados por las células de la madre, los glóbulos blancos, los linfocitos b de la madre, no los fabricó la niña y circulan en este tiempo en la niña ya nacida. Después habrá un proceso de degradación, empiezan a perderse y la niña no seguirá protegida por el hecho de haber sido inmunizada por la madre, desalentó.

La lactancia materna contribuye a otro tipo de anticuerpos, por eso la recomienda y ojalá también le den a esta niña, dijo.

López-Gatell mencionó que se trataba de una niña, aunque el comunicado del presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí, quien dio a conocer la noticia, no especifica el género del bebé.

Ante la pregunta de si ya se pueden vacunar todas las mujeres embarazadas, lo negó. En este caso se trató de una mujer que es trabajadora de la salud.

“No es que esté prohibido, pero en general no se recomienda en este momento intentar hacerlo. La razón por la que esta mujer embarazada fue vacunada es porque es trabajadora de la salud, no porque esté embarazada y en las vacunas contra SARS-CoV-2, contra covid-19 que están en uso en el mundo, en ninguna de ellas se han terminado ensayos clínicos que muestren la eficacia y la seguridad de las vacunas.”

Explicó que lo más probable dada la composición de las vacunas y la biología de la inmunidad contra el virus es que sean seguras y eficaces en mujeres embarazadas, pero por razones éticas, bioéticas ya muy establecidas durante más de 3 o 4 décadas, en general se prefiere no tener a mujeres embarazadas en los ensayos clínicos iniciales, niños, niñas o menores de edad en general y en ensayos clínicos secundarios que están en curso ya se utilizan estas poblaciones. En su momento se publicarán los resultados.

“¿Cuál es la recomendación para las mujeres embarazadas en México? Que, en este momento, en el Programa Nacional de Vacunación no estamos incluyendo embarazadas por el hecho de ser embarazadas. En el caso de esta mujer en particular se le vacunó voluntariamente, ella aceptó ser vacunada aun cuando se sabe que no existe evidencia suficiente sobre la seguridad y la eficacia, por ser trabajadora de los servicios de salud de primera línea”.

Acceso a vacunas

Sobre las vacunas, López-Gatell explicó que el mecanismo COVAX es uno de los componentes de la plataforma de aceleración de desarrollo y acceso a las dosis y consiste que los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacen contratos para adquirir las vacunas al costo de oferta.

“México fue de los primeros países en registrarse al mecanismo COVAX y nos inscribimos para 51.3 millones de dosis de las vacunas que se fueran definiendo por el propio mecanismo, por los comités de expertas y expertos que van incorporando las listas”.

La primera es la de AstraZeneca y lo que había estado en conversación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en América era si se hacía una adquisición por el Fondo Rotatorio de la OPS o de manera directa vía la farmacéutica.

“Decidimos que en esta situación vamos a tener el acceso, vía AstraZeneca, porque hay algunas ventajas tanto logísticas como de costos. Es menor en términos de costo, pero en términos de logística es una ventaja. Ya estamos, por lo tanto, en el proceso de formalizar esta contratación y vamos a adquirir un millón 800 mil dosis, la segunda dotación y la primera grande de esta vacuna de AstraZeneca”.

Desmiente anuncio sobre inscripción

En cuanto a los mensajes que circulan en internet, Facebook y otras redes, que contienen una ficha donde se está llamando a registrarse a mivacuna.gob.mx a los menores de 60 años, López-Gatell dijo que es una noticia falsa.

“La plataforma mivacuna.gob.mx es legítima del gobierno de México, pero en este momento no está abierta para personas del siguiente grupo que somos quienes tenemos de 50 a 59 años. Todavía tenemos que terminar la fase 1 y aún no anunciamos el preinicio de la fase 2”, precisó.