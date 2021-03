Arturo Zaldívar descarta investigación contra el juez por amparo sobre la reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de afirmar que en México está garantizada la división de poderes, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, descartó que exista una investigación abierta en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro por otorgar el primer amparo en firme contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ser el primero en suspender indefinidamente dicha legislación.

Lo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) está haciendo, dijo, es analizar si existen elementos sólidos que den lugar a una indagatoria.

En declaraciones al noticiario Ciro por la Mañana, advirtió que si no encuentran elementos de prueba contra el juzgador el caso será desechado.

“No se ha ordenado una investigación, ni se ha abierto. Lo que se ha hecho es turnar esa queja. Es normal que lleguen documentos donde se establecen determinadas acciones sobre juzgadores, quejándose de su labor. Se turna al área correspondiente, en donde se hace un análisis preliminar y si hay indicios que puedan generar el abrir una investigación sin que eso implique que se está prejuzgando sobre la responsabilidad de un juzgador o juzgadora, y en caso de que no haya elementos se desecha”, explicó el impartidor de justicia del máximo tribunal de justicia del país.

Zaldívar Lelo de la Larrea enfatizó que el Poder Judicial actúa con independencia y autonomía, y aseguró que está garantizada la división de poderes.

“Está garantizada la división de poderes, pues las manifestaciones que viene haciendo el Presidente sobre los jueces no sería necesaria si no hubiera división de poderes. Si no hubiera independencia judicial, el Presidente podría salir a descalificar sus funciones. Tan está garantizado que se está realizando”, recalcó.

Asimismo, rechazó que la andanada de López Obrador contra el Poder Judicial sea una “intromisión”, De acuerdo con el ministro presidente de la Corte, “esto sucedería siempre y cuando el Poder Judicial actuara derivado de lo que se dice y establece en otros poderes”.

Y mencionó que una parte fundamental de los juzgadores es resistir cualquier tipo de “manifestacionespolíticas o juicios mediáticos en su contra”.