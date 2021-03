Sergio Mayer asegura que su hijo fue abusado por Natalia Subtil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer Bretón y Barbara Mori, fue abusado por Natalia Subtil cuando ella tenía 33 años y él 17, aseguró el diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.



Subtil es su exnuera y procreó una niña con su hijo, pero ahora el legislador la acusa de haber abusado de su vástago desde que se conocieron. Lo anterior, luego de que Sergio Mayer Mori dio una entrevista en un programa televisivo sobre la relación con la madre de su hija.



“Yo te diría que mi hijo fue violentado. Tenía 17 años y abusaron de él, o sea, entonces ¿dónde está la igualdad y la equidad? Mi hijo fue violentado siendo menor de edad, entonces busquemos equidad”, dijo el diputado Sergio Mayer Bretón, pero no mencionó si denunció el hecho ante las autoridades.



Los usuarios de redes sociales le recordaron que su hijo fue “un padre machista” que no se responsabilizó cuando procreó una bebé a los 17 años y que en una entrevista se reía y decía que la mujer debía aprender y disfrutar ser madre.

Al respecto, Mayer Bretón, no su hijo, respondió a las acusaciones de quienes lo llamaron oportunista por apoyar a Daniela Berrel para denunciar el abuso sexual que sufrió, y dijo que él como diputado federal se ha mostrado solidario con las víctimas.

Al preguntarle si consideraba un abuso sexual el caso de su hijo, el legislador insistió en la edad de éste y comparó la situación si su vástago fuera una niña de 17 años. “La situación sería muy diferente, ¿Qué hubiera pasado? ¡A ver, tú dime!”, respondió.



En cuanto a que fue una relación consensuada, Mayer Breton dijo que eso declaran los violadores. Por el contrario, su exesposa, la actriz Barbara Mori, pidió no evidenciar una doble moral.



“Si estamos buscando equidad e igualdad seamos correctos y no tengamos doble moral. Unas veces sí y otras veces no. Yo ya le di a mi hijo las bases, le di educación, le di principios, ya lo que él hizo a partir de que salió de la casa es su responsabilidad”, afirmó, aunque en sus redes sociales no comentó nada al respecto.