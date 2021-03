Abogado de Emma Coronel enfurece con periodista de Univisión y la tilda de "idiota"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel, la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, enfureció contra la periodista y conductora hondureña Satcha Pretto, a quien tachó de “idiota” por las preguntas que le hizo respecto de su clienta, las hijas de ésta, los honorarios que él recibe y sobre su defensa a presuntos narcotraficantes.

Durante la transmisión en vivo en el programa “Despierta América” de Univisión, la conductora preguntó al litigante quién se hace cargo de las gemelas, hijas de Coronel y ‘El Chapo’, a lo que contestó:

“Dime algo, ¿tú crees que sería mejor para tu audiencia? Quizás te puedo dar la dirección de dónde están las niñas. ¿Es más fácil para ti si te doy la dirección para que tu puedas tener tu historia? Se acaba de sembrar una historia y ahora está la prensa internacional diciendo que la madre de las dos niñas está cooperando contra los funcionarios mexicanos. Si no te importa, si está bien contigo, no quiero ofender a nadie, no te lo voy a decir, no te voy a decir con quién están. Seguro que las niñas están bien”.

La presentadora respondió que le estaba dando la oportunidad de decir con pruebas si Emma Coronel es inocente. “No entiendo ese su enojo hacia mí, yo le estoy haciendo las preguntas que todos nos hacemos, no solamente esta mañana, sino todos los días, y lo noto un poco agresivo, ¿podría explicarme por qué?”.

El abogado dijo que a él le parecía que ella era agresiva con sus preguntas sobre las niñas porque ellas corren peligro, y soltó: “Te voy a preguntar algo. Hace tiempo que tú haces esto. Tú lo sabes. ¿Qué les pasa a las personas cuyos parientes están en México, cuyos parientes son acusados de cooperar con las autoridades? ¿Es algo bueno para su salud o es algo malo para su salud?”.

Subrayó que no quería ser demasiado agresivo, pero insistió a la periodista si tener esa información es algo bueno o malo para la salud de las niñas.

“Abogado Lichtman, pero podría ser quizá una respuesta que diga: ‘las niñas están bien en este momento, están siendo veladas por familiares. No tiene que darnos la dirección. En ningún momento le dije que me diera la dirección…”, lanzó la presentadora, y aquel recalcó: “las niñas están bien.”

Y sostuvo que si decía quién las cuida es como darle la dirección, y tanto sus familiares como su madre están preocupadas por las gemelas.

Al cuestionarle si Emma Coronel realmente se entregó a las autoridades y cuáles serían los rumores que dice ponen en peligro la vida de los familiares de la mujer, incluidas a sus hijas, Jeffrey Lichtman señaló:

“Los rumores, los rumores eran que ella estaba cooperando, entonces comprenda lo siguiente, al decir esto usted entiende lo que ocurre en México, aquellas personas que están cooperando, las familias, a veces las degollan, separando la cabeza de su cuerpo. Con respecto a si ella se entregó o fue arrestada, ella está en este momento en una cárcel, en una celda fría, sola, con una cobija delgada, ella sólo se puede bañar una o dos veces a la semana. Dígame usted, ¿suena eso como alguien que está cooperando con el gobierno? Llegue a su propia conclusión.”

Luego aseguró que se cometió un delito contra Emma Coronel y ese debería ser el enfoque de la historia de la periodista: “sobre el hecho de que el gobierno estadunidense ha cometido un delito contra Emma Coronel.”

La presentadora le preguntó si le pagan por honorarios o pro bono; él le reviró con la misma pregunta, a lo que la conductora contestó que a ella le pagan por su trabajo, e insistió e su pregunta y él respondió:

“No sé. Si es obvio que a ti te pagan, ¿tú crees que puede ser obvio que a mí me pagan o tú crees que esto es obra de caridad? Yo me despierto por la mañana y yo cumplo con mi carrera que he estado cumpliendo durante 30 años a muy alto nivel. Me gustaría que me paguen. A mi me pagan por mi trabajo. Esto es maravilloso, lo que haces. Estoy seguro de que tú vales cierta plata, lo mismo que yo valgo cierta plata.”

La conductora reviró: “Bueno, la verdad, señor, que a mí me pagan, pero no por defender narcotraficantes, a mí me pagan por informar, por eso creo que es válida la pregunta, porque no voy a asumir…”

Lichtman la interrumpió: “A ti te pagan por hablar en televisión y, por cierto, ¿estás sugiriendo que por representar a una persona que está acusada de un delito yo también soy parte de esa acusación? ¡Eres una idiota! No importa, no importa, ni que yo también sea parte del cártel, eres una idiota, idiota, idiota. Maravillosa su entrevista, la última con Univisión”.

La entrevista duró solo 12 minutos. Y Pretto concluyó diciéndole que ella no le había faltado al respeto.