Ante violencia en mi entorno, pido protección: Basilia Castañeda, víctima de Salgado Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimacnoticias).- “El daño que me están haciendo al no escuchar mi voz y por el incumplimiento de las obligaciones para garantizar mi acceso a la justicia están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno. Me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia y para la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan”.

Son las palabras de Basilia Castañeda Maciel, la mujer que desde hace cuatro meses rompió el silencio y contó a los medios de comunicación y a la Fiscalía General de la República (FGR) que hace más de dos décadas, cuando tenía 17 años de edad, fue atacada por Félix Salgado Macedonio, el senador que hoy aspira a gobernar el estado de Guerrero, quien la violó sexualmente en su casa, en el municipio de Chilpancingo, cuando ella fue a pedirle ayuda para regresar a Técpan de Galeana, donde vivía.

Con la intención de evidenciar el peligro en el que se encuentra y limpiar su nombre ante la escalada de acusaciones recibidas, como aquella de que es manipulada para inculpar al legislador como agresor sexual, Basilia apareció en un video entregado a dos agencias informativas, enfocadas en información sobre los derechos de las mujeres: Cimacnoticias y SemMéxico.

Basilia preparó su pronunciamiento después de conocer la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena —el partido que, con su liderazgo, ayudó a edificar en 2012, en el estado Guerrero—, que por mayoría de votos resolvió que se repusiera el proceso de selección del candidato a gobernador, salvaguardando los derechos políticos de Salgado Macedonio, a pesar de las acusaciones de violación sexual.

En la videograbación, Basilia también se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quienes han erigido al actual senador con licencia como la pieza clave en el sureste mexicano para lograr la Cuarta Transformación, el concepto que López Obrador creó para referirse a los cambios de fondo que propone su gobierno.

En cuatro meses, desde noviembre de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021, el jefe de Estado ha reiterado su apoyo a Salgado Macedonio en al menos seis ocasiones. Cuestionado por la prensa, López Obrador ha repetido una y otra vez que el político guerrerense fue el ganador en las preferencias electorales para ser candidato a gobernador, y que el movimiento feminista, al que califica de conservador, lo ataca con fines electorales.

El 19 de noviembre, cuando las defensoras guerrerenses comenzaron a nombrar los antecedentes violentos del senador con licencia, el mandatario señaló en su conferencia mañanera: “Cuando uno es candidato tiene que entregar una carta de no antecedentes penales, y si no hay ningún impedimento legal, pues no se le puede negar a nadie su participación”. Hasta ahora Salgado Macedonio no ha sido sentenciado por un solo delito.

A esa declaración le siguieron cinco más donde López Obrador desestimó la credibilidad de las denuncias contra su alfil. En la conferencia del 8 de enero sostuvo que la acusación contra el candidato de Morena era un asunto partidista y producto de la temporada electoral. Ante la insistencia de la prensa sobre qué tan ético es arropar a una persona acusada de un delito sexual para que ocupe un cargo de gobierno, el tabasqueño admitió que ese era un asunto de la “autoridad competente”.

La declaración más reciente del también fundador de Morena fue ayer, 1 de marzo, cuando aseguró que en el asunto de Félix Salgado Macedonio salen a manifestarse legisladoras del PAN, el partido de oposición. En este entorno de apoyo a quien fue presidente estatal del PRD, senador, diputado federal y presidente municipal de Acapulco, Basilia se presentó en este video para hablarle a la militancia del partido que ayudó a fundar y que ahora le avienta la puerta en cara.

“Su imaginación para buscar desacreditar el dicho de una mujer —dijo Basilia en el video—, tanto como defensora de derechos políticos, como víctimas de violencia sexual en el ámbito político, entristece, pues es completamente contrario a los principios con los cuales fundamos el partido de Morena”.

A los morenistas que la acusan por denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR), en noviembre de 2020, hechos que ocurrieron en 1998, les dijo: “Ustedes han inventado que soy secuestradora, inclusive de niños. Da vergüenza hasta dónde militantes y simpatizantes de Morena prefieren llevar la mala imaginación con tal de no escuchar la oportunidad de cumplir con los valores que nos comprometimos a defender en el partido”.

Al iniciar este año, Salgado Macedonio enfrentaba dos denuncias penales por el delito de violación sexual. Una de éstas era la de Basilia, expediente que fue enviado por la FGR a la Fiscalía estatal, instancia que en enero lo desechó porque, aseguró, prescribió la acción penal. La otra denuncia fue presentada en 2016 y ratificada en 2017 por una mujer que trabajó con el candidato cuando él era director del periódico La Jornada de Guerrero.

Sobre el expediente de 2016, en enero el exfiscal Xavier Olea reveló a los medios que hubo elementos para detener a Salgado Macedonio en 2018, cuando fue candidato y ganó la elección para ser senador por seis años. En esa ocasión, según el dicho de Olea, el gobernador Héctor Astudillo le pidió detener el proceso y no arrestar al morenista. A cuatro años de esta denuncia, este 1 de marzo el actual fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel, informó que la investigación sigue abierta y están recabando pruebas.

Además de las denuncias penales, en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena había dos procesos en contra del experredista, uno de los cuales sigue abierto.

El primero se trataba de una investigación de oficio que se abrió en enero a solicitud de la consejera Zazil Carreras, quien consideró necesario una investigación después de las diversas publicaciones periodísticas sobre la presunta violencia sexual que ejerció Salgado Macedonio. Este proceso, en el expediente CNHJ-GRO-014/2021, fue resuelto el 26 de febrero, cuando se determinó que los agravios contra el político eran infundados.

En la investigación que se abrió por oficio se citó a Basilia a comparecer el lunes 15 de febrero. En esa ocasión, sin la presencia de ninguno de los cinco integrantes de la Comisión y por cerca de cuatro horas, Basilia relató la violencia de la que fue víctima hace 22 años. Allí se enfrentó a cuatro abogados del político que intentaron interrogarla para echar abajo su testimonio.

Sin más detalles, la noche del 26 de febrero el organismo intrapartidario informó que, a pesar de no encontrar constancia de mala fama pública del candidato, “instruyó a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional de Encuestas a reponer el proceso de evaluación de perfiles” para elegir a la persona que competirá por la gubernatura del estado en la elección del próximo 6 de junio. El partido decidió hacer una nueva encuesta en la que aparecerá el nombre de Félix Salgado Macedonio.

Además de esta resolución existe un segundo procedimiento en la CNHJ, éste solicitado por Basilia, registrado en el número CNHJ-GRO/029/2021. En este caso aún no hay una resolución de parte del organismo intrapartidario integrado por Eloísa Vivanco, Donají Alba, Zazil Carreras, Alejandro Viedma y Vladimir Ríos.

En el video que difundió la denunciante expuso que, como lo narró a los medios, desde el 5 de enero pidió medidas de protección a la CNHJ, solicitud que ha hecho en cuatro ocasiones sin obtener respuesta favorable.

“No sólo no me han dado medidas cautelares para protegerme ante todas las falsedades y ambiente de odio que están propiciando los dirigentes de Morena, sino que ha sido humillante la forma en cómo me convocaron para a escuchar mi testimonio, sin estar presentes, sin tomarlo en cuenta ahora en su resolución del procedimiento de oficio”.

A cuatro días de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero decida aceptar o rechazar la solicitud de candidatura presentada por el guerrerense el 15 de febrero, y sin saber cuándo se realizará la nueva encuesta de Morena, Basilia apeló a las autoridades, a los dirigentes de su partido y a la sociedad en general: “Construyan las condiciones para que las mujeres como yo que denuncian y pedimos justicia, tengamos las condiciones de seguridad para ser escuchadas, para que se haga justicia”.