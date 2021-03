En ambulancias incendiadas, dejan mantas con amenazas por el cobro de derecho de piso en Cancún

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sujetos prendieron fuego a un par de ambulancias del hospital privado Playamed Cancún, en Quintana Roo, y dejaron mantas con amenazas por el cobro de derecho de piso.



Las ambulancias estaban estacionadas afuera del hospital, ubicado cerca del palacio municipal de Cancún, hasta donde llegaron los bomberos y autoridades para controlar el incendio. No se reportaron heridos.



De acuerdo con medios locales, una de las mantas aludía a una deuda de tres meses por el derecho de piso. El mensaje fue colocado cerca de una de las unidades quemada y otra dañada por radiación. Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer.



El 16 de febrero pasado se reportó una balacera entre presuntos delincuentes y fuerzas federales. Se detuvo a 15 personas. Al menos cuatro guardias nacionales resultaron heridos. Un delincuente fue abatido y se liberó a una persona secuestrada.



En 2019, hombres armados atacaron una empresa privada por la avenida Luis Donaldo Colosio y dañaron ambulancias y vehículos particulares.



Versiones periodísticas apuntan a que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, es el responsable de la delincuencia en Cancún, Quintana Roo.

El coordinador de Ángel Ciudadano y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún, Hernán Cordero Galindo, advirtió a Quinta Fuerza que “se verán cosas peores “ante el vacío de poder” y, pese a haber creído que llegaron al límite, “crecen el salvajismo y la barbarie”.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Iván Ferrat Mancera, aseguró al mismo medio que Cancún no tiene reporte del cobro de derecho de piso a sus socios.



“No hay autoridad y cada vez vemos cosas peores. Lo peor: no hay nada que nos diga que la cuestión de inseguridad va a mejorar, al contrario, y eso tarde o temprano va a influir en todos sentidos, en el tema económico, en el político y en el turístico. Ojalá no sea, pero la historia nos lo dice”, comentó Cordero Galindo.



“Es un hecho no nada más local, sino a nivel nacional. Tiene que ser prioridad la seguridad en todo el país, se tiene que reforzar el tema de poder denunciar, el de los juzgados. Por ejemplo, en Playa del Carmen sé que hay extorsión, sin embargo, como te digo, es un tema que es prioridad nacional el tema de la seguridad y habrá que inyectar más recursos. El llamado sería a la Federación a destinar más recursos y no quitarlos como se viene haciendo”, apuntó Ferrat.