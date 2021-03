Joven que burló la seguridad en Palacio Nacional "no tenía intención de dañar": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Luis González Quiñones, el joven que burló la seguridad en Palacio Nacional y pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como antecedente haber sido detenido el 18 de noviembre de 2017 por posesión de metanfetaminas.

Esta mañana el mandatario aseguró que el sujeto “no tenía la intención de dañar. Quería llegar aquí (a Palacio Nacional) y lo logró”.

Ayer, José Luis llegó hasta el presidente, en plena conferencia, y pidió auxilio ante la denuncia de posesión de drogas por la que fue detenido y que, dijo, es falsa porque se la sembraron.

El joven es oriundo de Gómez Palacio, Durango, y fue arrestado en posesión de 15 bolsas con clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto de 1.61 gramos. El Ministerio Publico determinó que era "adicto o fármaco dependiente” y fue puesto a disposición de un juez de Control, que lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva.

Según información del gobierno de Durango, en noviembre de 2018 fue sentenciado a dos años de prisión y el pago de una multa de casi 4 mil 300 pesos, en un procedimiento abreviado. En noviembre de 2019 fue puesto en libertad definitiva por haber compurgado la pena.

El joven que se saltó las medidas de seguridad presidencial tiene otros antecedentes registrados en Plataforma México: alterar el orden en la vía pública en estado de ebriedad, el 17 de enero de 2016 en Torreón, Coahuila. Y antes, en agosto de 2007, según notas periodísticas, fue acusado por presunto robo a casa habitación.

Ayer entró hasta el Salón Tesorería donde se realizan las conferencias de prensa y, ante la sorpresa de todos los periodistas y de la vigilancia presidencial, salió de atrás de la mampara y se acercó a López Obrador para pedir ayuda.

Hoy el presidente aseguró que el joven no tenía intención de dañar.

“Fue una persona que se introdujo, no sé exactamente la hora, se les va a informar con detalle. No lo vio nadie, estuvo un tiempo… vamos a decir, no escondido, sino en espera de que comenzara la conferencia, y apareció, pero no tenía la intención de dañar. Quería llegar aquí y lo logró”, dijo el Ejecutivo en la conferencia de este martes.