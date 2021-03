No habrá medidas extraordinarias en seguridad del presidente pese a recientes incidentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un endurecimiento de las medidas de seguridad en su entrono, luego de los incidentes ocurridos en días pasados.

El viernes, dos personas brincaron la barda de un hospital que inauguraba el mandatario, con el propósito de plantearle problemas; el domingo, recibió insultos en un vuelo comercial, y el lunes una persona irrumpió en Palacio Nacional durante el desarrollo de la conferencia de prensa.

Respecto a la irrupción de ayer, esta mañana explicó sobre la persona identificada sólo como José Luis:

“Fue una persona que se introdujo, no sé exactamente la hora, se les va a informar con detalle. No lo vio nadie, estuvo un tiempo… vamos a decir, no escondido, sino en espera de que comenzara la conferencia y apareció, pero no tenía la intención de dañar. Quería llegar aquí y lo logró”.