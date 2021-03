Pemex cancela contrato con la calificadora Fitch Ratings

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que Fitch Ratings dejará de prestar servicios de calificación de valores a partir del próximo jueves 4, tanto a nivel local como global.

Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la petrolera explicó que se dará por terminado el Contrato de Calificación de Valores vigente entre Pemex y Fitch, lo que obedece a la optimización en la contratación de servicios de calificación de valores adoptada por la compañía dirigida por Octavio Romero Oropeza, para hacer frente al complejo contexto económico actual.

“Es importante mencionar que esta decisión no representa ningún obstáculo o riesgo para futuras emisiones de valores de Pemex, ya sea en el mercado nacional o internacional, toda vez que la empresa seguirá contando con los servicios de calificaciones crediticias necesarios que exige el marco regulatorio nacional e internacional para la emisión de valores, proporcionando con ello certidumbre a los inversionistas”, acotó.

En su última actualización, Fitch degradó la calificación crediticia del país a “BBB-” y la de Pemex a “BB-”, la más baja para la petrolera y que ubica en grado especulativo.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base, la decisión de la empresa productiva del Estado “es un error de política económica, pues daña la reputación de Pemex y del gobierno”.

“La decisión puede ser vista como si no me quieres calificar bien, mejor no me califiques, lo que puede implicar para el mercado pérdida de confianza sobre Pemex”, advirtió la analista.

Actualmente Pemex mantiene contratos con las calificadoras internacionales Standard & Poor’s y Moody’s Investors Service.