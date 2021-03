Robles acusa a la FGR de negarle el beneficio de acogerse al criterio de oportunidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una de las últimas audiencia judiciales, Rosario Robles Berlanga volvió a asumir el papel de víctima al acusar a la Fiscalía General de la República (FGR) de negarle el beneficio de hacer uso de la figura jurídica del criterio de oportunidad, como sí lo han tenido otros exfuncionarios públicos que, incluso, subrayó, ni siquiera han pisado la cárcel, como su excolaborador Emilio Zebadúa, implicado en la misma causa.

En audio que fue entregada en exclusiva al noticiario de Ciro Gómez Leyva, de Radio Fórmula, con cuyo conductor guarda estrecha relación desde los tiempos de Carlos Ahumada, la extitular de la Sedesol y Sedatu que se encuentra confinada en una celda del penal femenil de Santa Marta Acatitla desde hace más de un año, se quejó ante el juez que es su deseo abreviar su proceso y recibir así el mismo trato que se le ha dado a otros, pero aseguró que ningún funcionario de la FGR se ha acercado a ella para tratar de llegar a un acuerdo y así poder gozar de ese beneficio.

“Cada día que pasa, me estoy muriendo aquí (en la cárcel), por eso quería abreviar el proceso, pedir el mismo trato que sé ha dado a otros. No quiero privilegios, quiero cancha pareja. No entiendo porque hablan de reparación de daño si nunca se encontró un elemento que dijera que yo tenía que reparar el daño”, aduce Robles Berlanga.

Además, recordó que la audiencia realizada el pasado viernes tuvo el propósito de que un funcionario de la FGR pudiera darle respuesta sobre el juicio abreviado que solicita, sin embargo, se quejó, “ninguno de peso, con poder de decisión” se ha acercado a ella para escuchar lo que tiene que decir.

“Nadie me visitó en el penal, nadie me ha hecho una propuesta. Me extrañan las posturas, no solo por los casos públicos de quien está en esta misma postura que yo, pero no ha pisado la cárcel”, reclamó, en alusión directa a Zebadúa, quien se acogió al criterio de oportunidad con su declaración en la que incrimina directamente a Rosario Robles en la llamada Estafa Maestra.

Según ella, es inocente de todo lo que se le acusa. Refirió que se encuentra en prisión por una licencia falsa y que le han puesto obstáculos de todo tipo para cambiar la medida cautelar y, “ahora, acceder al criterio de oportunidad”.