El suicidio de Gerardo: adulto mayor a quien empleada de Banco Azteca le vació $1 millón

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El 24 de febrero pasado, don Gerardo “N”, de 62 años, se ató una cadena al cuello en la sala de su casa, porque Abigail “N”, una empleada de la sucursal de Banco Azteca de Huehuetoca, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, fraguó, junto con su novio, Ricardo “N”, defraudarlo para quitarle el millón 10 mil pesos que había ahorrado desde 2015.

La impotencia por no tener dinero para comer, comprar sus medicinas, pagar un médico o solventar sus servicios básicos lo orilló a cometer suicidio, pero dejó un mensaje póstumo en una cartulina fluorescente donde, además de culpar a los empleados, resaltó que debido a la pandemia le fue imposible denunciar su caso ante un juez de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Compartió una inteligible fotografía del mensaje escrito en una cartulina fluorescente.

Acá la nota que explica el asunto: https://t.co/TXhEwd7P49 — Arturo Morfín (@morfincito) March 17, 2021

El suicidio

Se llamaba Gerardo, tenía 62 años y, al darse cuenta del fraude, el 20 de febrero se quitó la vida y en el lugar de los hechos dejó una cartulina acusando a empleados de Banco Azteca de cometer un fraude y vaciar su cuenta de un millón 10 mil pesos.

Vivía solo, decía que no tenía familia, según los vecinos. Acusó principalmente a Nayelli “N”, subgerente de Banco Azteca de Huehuetoca y sus compañeros. Tras su muerte aparecieron familiares y abrieron su casa.

El mensaje estaba junto a su cuerpo inerte colgado de una cadena de metal dentro de su domicilio ubicado en la calle Asunción, de la colonia Citara Ciudad Integral Huehuetoca. Se había ahorcado.

“Para las autoridades, con todo respeto doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal de Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro. No tengo ni para comer, ni para doctor, ni para medicina, ni para las necesidades más básicas y en ocho meses no he podido llegar a un juez”, indicó en un mensaje póstumo escrito en la cartulina fluorescente.

Pidió que sus restos fueran enviados a una fosa común porque no tenía hijos, familia, amigos o dinero para un funeral.

De acuerdo con información de El Universal, el señor, después de haber perdido sus ahorros, salía a las calles a vender lo que le quedaba; plantas, muebles, una televisión, un estéreo, un sillón, lo que le quedó tras el fraude.

En diciembre de 2020 salía cada domingo a vender en la calle Asunción, frente al conjunto Granada, en el lote 7, donde la gente buscaba una vivienda del Infonavit y que ahora son poblados fantasmas.

“Era muy amable, buena onda, me saludaba por mi nombre y yo me enteré del suyo hasta que falleció”, lamentó un vecino.

El sobrino aparecido

Aunque dijo no tener familia, en redes sociales su sobrino Arturo Morfín publicó:

“Mi tío falleció hace unas semanas por culpa de este par de estafadores. Hacer fraude es lo suyo. Si los reconoce, denúncielos. Que se pudran en la cárcel. Operaban en un Banco Azteca en el municipio de Huehuetoca, Estado de México.”

Mi tío falleció hace unas semanas por culpa de este par de estafadores. Por lo que dice la nota de El Universal, hacer fraudes era lo suyo. Si los reconoce, denúncielos. Que se pudran en la cárcel. Operaban en un Banco Azteca en el municipio de Huehuetoca, Estado De México. pic.twitter.com/Zq8yDgQqCY — Arturo Morfín (@morfincito) March 17, 2021

La reacción de las autoridades

El 16 de marzo, elementos de la Fiscalía Regional de Cuautitlán detuvieron a una pareja por su probable responsabilidad en un fraude de un millón 10 mil pesos que un hombre jubilado había ahorrado en Banco Azteca y al darse cuenta de la estafa y no poder obtener justicia después de 8 meses, se suicidó, el 20 de febrero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de Ricardo “N” de 31 años y Abigail “N” de 33 años, esta última Ejecutiva de Banco Azteca en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, por este asunto, después de que se supo del suicidio del adulto mayor.

Además, porque uno de sus familiares fue a la Fiscalía Regional de Cuautitlán a denunciar el hecho y se inició una investigación, lo que llevó a indagar a la sucursal ubicada en la colonia Centro, en Huehuetoca y detuvieron a la pareja en poder de 21 tarjetas propiedad de Banco Azteca y de las que ellos no eran los titulares.

Los defraudadores fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de un juez, quien los vinculó a proceso por los delitos de falsificación y uso indebido de títulos al portador y documentos relativos al crédito para de realizar pagos con dichas tarjetas sin consentimiento de los titulares.

Además, fueron vinculados a proceso por falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos relativos al crédito público y fraude por haber obtenido el millón 10 mil pesos de la cuenta de la cliente de ese banco, por lo que suman dos procesos legales en su contra.

Crimen planeado

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la pareja de delincuentes planeó disponer del dinero del hombre de 62 años desde diciembre de 2019.

"Por ello, esta mujer citó a la víctima al banco referido supuestamente para descargarle una aplicación móvil en su teléfono celular. No obstante, esta lo descargó en un teléfono que previamente había comprado. Posteriormente, apertura una cuenta a nombre de una mujer que ya había fallecido y el 29 de diciembre de 2019 descargó la aplicación móvil del banco en otro teléfono de su propiedad.”

Después de los días 29 y 30 de diciembre de 2019 había traspasado fondos por las cantidades de 610 mil y 400 mil pesos de la cuenta de la víctima a la cuenta de la mujer fallecida. En días siguientes se realizaron depósitos a una cuenta cuyo titular era Ricardo “N”.